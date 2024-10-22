Ученые призывают министров Северной Европы защитить Атлантический океан от угроз глобального потепления

Климатологи призывают министров Северной Европы вмешаться в борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Более 40 климатологов обратились к министрам стран Северной Европы с призывом принять срочные меры для предотвращения серьезных изменений в течении Атлантического океана, которые могут возникнуть в результате глобального потепления. Ученые предупреждают, что такие изменения могут привести к резким колебаниям погодных условий и нанести ущерб многочисленным экосистемам.

В частности, эксперты выражают обеспокоенность относительно возможного коллапса атлантической меридиональной перевернутой циркуляции - системы океанических течений, транспортирующей теплую воду в Северную Атлантику и обеспечивающей умеренный климат в Европе. Они считают, что такие изменения могут серьезно угрожать условиям жизни людей не только в Арктическом регионе, но и за его пределами.

Климатологи призывают правительства стран региона к активным действиям, направленным на уменьшение выбросов парниковых газов и поддержку программ, которые помогут сохранить экосистемы, зависящие от стабильности океанических течений. Они подчеркивают, что своевременные решения могут стать критически важными для сохранения климатического баланса в Северной Атлантике и предотвращения катастрофических последствий для людей и природы.

В течение десятилетия глобальное потепление может вызвать "переломные моменты", которые будут иметь катастрофические последствия для всего мира - ученые