Температура в Средиземном море растет до рекордных уровней: ученые предупреждают о серьезных рисках

Средняя температура воды в июле 2025 года, по данным исследователей, оказалась самой теплой с начала наблюдений в Средиземном море. Поэтому отдыхающие Греции, Италии или Испании чаще лишены освежающего купания. Постоянное повышение температуры создает серьезные риски для окружающей среды.

Средиземное море, подобно Балтийскому или Черному морю, является полузамкнутым морем и соединено с мировым океаном только через Гибралтарский пролив. В результате Средиземное море нагревается быстрее и подкисляется сильнее, чем открытый океан, пишет издание Phys, ссылаясь на Helmholtz Association of German Research Centres (научно-исследовательскую организацию Германии).

Температура в Средиземном море продолжает расти до рекордных уровней - говорится в выводах исследователей программы Коперника.

Это потепление, ключевыми причинами которого указываются проблемы изменения климата.

Июль 2025 года со средней температурой воды 26,9 °C был самым теплым с начала исследования Средиземного моря - говорится в отчете Глобальной системы наблюдения Земли (GEOSS).

Ученые называют Средиземное море на данный момент - "очагом изменения климата". По словам специалистов, нынешнее потепление серьезно угрожает морским и прибрежным средам обитания.

Это не менее важная проблема, чем чрезмерный вылов рыбы, загрязнение и разрушение среды обитания.

Постоянное повышение температуры, уровня моря и кислотности океана создает серьезные риски для окружающей среды в Средиземном море и вокруг него - предостерегает Абед Эль Рахман Хассун, биогеохимический океанограф из Центра океанических исследований им. Гельмгольца в Киле.

Влияние изменения климата на морские и прибрежные экосистемы в регионе Средиземного моря выясняют, в частности, представители французской Лаборатории планетологии и геонаук и Университета Анже.

Исследовательская группа проанализировала 131 научную работу о Средиземном море, опубликованную до августа 2023 года.

Проводятся метаисследования, основанные на признанных климатических сценариях МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата).

Исследования также опираются на Инициативу по исследованию климатических изменений и деградации окружающей среды в Средиземноморском регионе (MedECC). В 2020 году инициатива опубликовала первый Отчет об оценке Средиземноморского региона под названием MAR1.

Среди выводов:

Между 1982 и 2019 годами температура поверхности морской воды уже выросла на 1,3°C, тогда как глобальное повышение составило лишь 0,6°C.

То, что происходит в Средиземном море, часто предвещает изменения, которые можно ожидать в других местах, поэтому Средиземное море действует как система раннего предупреждения о процессах, которые впоследствии повлияют на мировой океан - доктор Хассун, специалист палеоокеанографии

Если международные цели по защите климата будут достигнуты в ближайшие годы, некоторые изменения в окружающей среде все еще могут быть замедлены.

Ученые иллюстрируют исследования, в частности сценарии средних выбросов.

Но даже если выбросы стабилизируются в течение следующих нескольких лет благодаря умеренной климатической политике - даже в этом случае ожидается, что Средиземное море потеплеет еще на 0,6–1,3°C (по сравнению с текущими значениями) - в 2050 и 2100 годах соответственно.

Ученые подчеркивают, что все еще возможно изменить.

Каждая десятая градуса имеет значение. Политические решения, принятые сейчас, будут определять, разрушатся ли экосистемы в Средиземном море частично или полностью, или останутся функциональными. - подчеркивает руководитель исследования доктор Хассун.

В то же время указывается, - даже при условии умеренной защиты климата и дополнительного потепления на 0,8°C, следует ожидать определенных последствий.

Поэтому "наше внимание должно быть сосредоточено на минимизации воздействия как можно ниже", резюмирует Хассун.

