В Киеве этим летом температура воздуха превысила климатическую норму на 0,2 °С

В течение лета 2025 года среднемесячная температура воздуха в Киеве составила 20,6 °С, превысив климатическую норму на 0,2 °С. Самым прохладным днем лета было 25 августа, а самым жарким – 7 июля, сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарное лето составила 20,6 °С, что выше климатической нормы на 0,2 °С - говорится в сообщении.

Отмечается, что из трех месяцев лета только июль в столице был теплее нормы на 1,3 ℃. Июнь и август оказались ниже средне-многолетних показателей. Всего в столице было зарегистрировано пять температурных рекордов в течение июня.

Самым холодным днем лета этого года было 25 августа. Тогда температура опустилась до 9,9 °С, а самым теплым - 7 июля, когда температура воздуха повысилась до +34,4 °С.

Осадков этим календарным летом выпало 202 мм. Это составило 102 % климатической нормы за счет июля, в котором зафиксировано почти полторы месячные нормы.

Дополнение

В Украине ожидается жаркое начало осени с температурой до +35 градусов. Снижение температуры до +24+27 градусов прогнозируется 31 августа в западных областях.