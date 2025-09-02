В Киеве этим летом температура воздуха превысила климатическую норму на 0,2 °С

$41.370.05
15053 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
26445 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
22086 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
57568 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
30667 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 55120 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 50536 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 82539 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 50183 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 193142 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 14989 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 26343 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 30510 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 57491 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 82498 просмотра
В Киеве этим летом температура воздуха превысила климатическую норму на 0,2 °С

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Среднемесячная температура воздуха в Киеве летом 2025 года составила 20,6 °С, что на 0,2 °С выше климатической нормы. Июль был самым теплым месяцем, а июнь и август оказались прохладнее.

В Киеве этим летом температура воздуха превысила климатическую норму на 0,2 °С

В течение лета 2025 года среднемесячная температура воздуха в Киеве составила 20,6 °С, превысив климатическую норму на 0,2 °С. Самым прохладным днем лета было 25 августа, а самым жарким – 7 июля, сообщает Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха за календарное лето составила 20,6 °С, что выше климатической нормы на 0,2 °С 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что из трех месяцев лета только июль в столице был теплее нормы на 1,3 ℃. Июнь и август оказались ниже средне-многолетних показателей. Всего в столице было зарегистрировано пять температурных рекордов в течение июня.

Самым холодным днем лета этого года было 25 августа. Тогда температура опустилась до 9,9 °С, а самым теплым - 7 июля, когда температура воздуха повысилась до +34,4 °С.

Осадков этим календарным летом выпало 202 мм. Это составило 102 % климатической нормы за счет июля, в котором зафиксировано почти полторы месячные нормы.

Дополнение

В Украине ожидается жаркое начало осени с температурой до +35 градусов. Снижение температуры до +24+27 градусов прогнозируется 31 августа в западных областях.

Павел Зинченко

КиевПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев