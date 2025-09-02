У Києві цього літа температура повітря перевищила кліматичну норму на 0,2 °С

Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.

Впродовж літа 2025 року середньомісячна температура повітря у Києві склала 20,6 °С, перевищивши кліматичну норму на 0,2 °С. Найпрохолоднішим днем літа був 25 серпня, а найспекотнішим – 7 липня, повідомляє Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського, пише УНН. Деталі Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря за календарне літо склала 20,6 °С, що вище кліматичної норми на 0,2 °С - йдеться у повідомленні. Зазначається, що з трьох місяців літа лише липень у столиці був теплішими за норму на 1,3 ℃. Червень і серпень виявились нижчими за середньобагаторічні показники. Загалом у столиці було зареєстровано п’ять температурних рекордів протягом червня. Найбільш холодним днем літа цього року був 25-го серпня. Тоді температура опустилась до 9,9 °С, а найтеплішим - 7 липня, коли температура повітря підвищилась до +34,4 °С. Опадів цим календарним літом випало 202 мм. Це склало 102 % кліматичної норми за рахунок липня, в якому зафіксовано майже півтори місячні норми. Доповнення В Україні очікується спекотний початок осені з температурою до +35 градусів. Зниження температури до +24+27 градусів прогнозується 31 серпня у західних областях.