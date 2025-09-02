$41.370.05
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
08:46 • 25134 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 21468 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
06:00 • 56497 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
05:30 • 30376 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 54615 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 50500 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
1 вересня, 14:20 • 81945 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
1 вересня, 11:39 • 50172 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15 • 193136 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:46 • 25172 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
06:00 • 56528 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
1 вересня, 14:20 • 81960 перегляди
У Києві цього літа температура повітря перевищила кліматичну норму на 0,2 °С

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Середньомісячна температура повітря в Києві влітку 2025 року становила 20,6 °С, що на 0,2 °С вище кліматичної норми. Липень був найтеплішим місяцем, а червень і серпень виявилися прохолоднішими.

У Києві цього літа температура повітря перевищила кліматичну норму на 0,2 °С

Впродовж літа 2025 року середньомісячна температура повітря у Києві склала 20,6 °С, перевищивши кліматичну норму на 0,2 °С. Найпрохолоднішим днем літа був 25 серпня, а найспекотнішим – 7 липня, повідомляє Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ середньомісячна температура повітря за календарне літо склала 20,6 °С, що вище кліматичної норми на 0,2 °С 

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з трьох місяців літа лише липень у столиці був теплішими за норму на 1,3 ℃. Червень і серпень виявились нижчими за середньобагаторічні показники. Загалом у столиці було зареєстровано п’ять температурних рекордів протягом червня.

Найбільш холодним днем літа цього року був 25-го серпня. Тоді температура опустилась до 9,9 °С, а найтеплішим - 7 липня, коли температура повітря підвищилась до +34,4 °С.

Опадів цим календарним літом випало 202 мм. Це склало 102 % кліматичної норми за рахунок липня, в якому зафіксовано майже півтори місячні норми.

Доповнення

В Україні очікується спекотний початок осені з температурою до +35 градусів. Зниження температури до +24+27 градусів прогнозується 31 серпня у західних областях.

Павло Зінченко

КиївПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ