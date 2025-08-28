В Україні потепління: у столиці "бабине літо", але спека посилиться - Діденко
Київ • УНН
В Україні очікується спекотний початок осені з температурою до +35 градусів. Зниження температури до +24+27 градусів прогнозується 31 серпня у західних областях.
Антициклон і температура повітря підвищуватиметься до +28+32 градусів тепла. Таким чином осінь розпочнеться спекотною погодою, передає УНН із посиланням на сторінку української метеорологині Наталки Діденко.
Деталі
За прогнозом Наталки Діденко завтра, 29 серпня, в Україні буде сухо, сонячно та спекотно, що відповідатиме зафіксованому антициклону.
Максимальна температура повітря становитиме +28+32 градуси.
Метеорологиня попереджає, що спека посилиться:
Впродовж суботи-неділі спека досягне +30+35 градусів,
Але також зазначає, що 31-го серпня у західних областях України температура повітря знизиться до +24+27 градусів.
Погода в столиці України
У Києві без опадів і +28 градусів.
У Києві розпочалося своєрідне бабине літо, хіба скоріше гарячіше, ніж тепле
Літо завершується і осінь розпочнеться спекотною погодою. Десь після 7-го вересня стане лагідніше, - додає синоптик.
Нагадаємо
28 серпня в Україні невелика хмарність без опадів. Температура повітря близько 23-30 градусів тепла.