В Україні потепління: у столиці "бабине літо", але спека посилиться - Діденко

Київ • УНН

 34 перегляди

В Україні очікується спекотний початок осені з температурою до +35 градусів. Зниження температури до +24+27 градусів прогнозується 31 серпня у західних областях.

В Україні потепління: у столиці "бабине літо", але спека посилиться - Діденко

Антициклон і температура повітря підвищуватиметься до +28+32 градусів тепла. Таким чином осінь розпочнеться спекотною погодою, передає УНН із посиланням на сторінку української метеорологині Наталки Діденко.

Деталі

За прогнозом Наталки Діденко завтра, 29 серпня, в Україні буде сухо, сонячно та спекотно, що відповідатиме зафіксованому антициклону. 

Максимальна температура повітря становитиме +28+32 градуси.

Метеорологиня попереджає, що спека посилиться:

Впродовж суботи-неділі спека досягне +30+35 градусів,

- пише Діденко.

 Але також зазначає, що 31-го серпня у західних областях України температура повітря знизиться до +24+27 градусів.

Погода в столиці України

У Києві без опадів і +28 градусів.

У Києві розпочалося своєрідне бабине літо, хіба скоріше гарячіше, ніж тепле


Літо завершується і осінь розпочнеться спекотною погодою. Десь після 7-го вересня стане лагідніше, - додає синоптик.

Нагадаємо

28 серпня в Україні невелика хмарність без опадів. Температура повітря близько 23-30 градусів тепла.

Ігор Тележніков

Погода та довкілля
Україна
Київ