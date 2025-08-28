$41.320.08
В Украине потепление: в столице "бабье лето", но жара усилится - Диденко

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Украине ожидается жаркое начало осени с температурой до +35 градусов. Снижение температуры до +24+27 градусов прогнозируется 31 августа в западных областях.

В Украине потепление: в столице "бабье лето", но жара усилится - Диденко

Антициклон и температура воздуха будет повышаться до +28+32 градусов тепла. Таким образом, осень начнется жаркой погодой, передает УНН со ссылкой на страницу украинского метеоролога Наталки Диденко.

Детали

По прогнозу Наталки Диденко завтра, 29 августа, в Украине будет сухо, солнечно и жарко, что будет соответствовать зафиксированному антициклону.

Максимальная температура воздуха составит +28+32 градуса.

Метеоролог предупреждает, что жара усилится:

В течение субботы-воскресенья жара достигнет +30+35 градусов,

- пишет Диденко.

Но также отмечает, что 31 августа в западных областях Украины температура воздуха снизится до +24+27 градусов.

Погода в столице Украины

В Киеве без осадков и +28 градусов.

В Киеве началось своеобразное бабье лето, разве что скорее жарче, чем теплое


Лето заканчивается и осень начнется жаркой погодой. Где-то после 7 сентября станет мягче, - добавляет синоптик.

Напомним

28 августа в Украине небольшая облачность без осадков. Температура воздуха около 23-30 градусов тепла.

Игорь Тележников

Погода и окружающая среда
Украина
Киев