В Украине потепление: в столице "бабье лето", но жара усилится - Диденко
Киев • УНН
В Украине ожидается жаркое начало осени с температурой до +35 градусов. Снижение температуры до +24+27 градусов прогнозируется 31 августа в западных областях.
Антициклон и температура воздуха будет повышаться до +28+32 градусов тепла. Таким образом, осень начнется жаркой погодой, передает УНН со ссылкой на страницу украинского метеоролога Наталки Диденко.
Детали
По прогнозу Наталки Диденко завтра, 29 августа, в Украине будет сухо, солнечно и жарко, что будет соответствовать зафиксированному антициклону.
Максимальная температура воздуха составит +28+32 градуса.
Метеоролог предупреждает, что жара усилится:
В течение субботы-воскресенья жара достигнет +30+35 градусов,
Но также отмечает, что 31 августа в западных областях Украины температура воздуха снизится до +24+27 градусов.
Погода в столице Украины
В Киеве без осадков и +28 градусов.
В Киеве началось своеобразное бабье лето, разве что скорее жарче, чем теплое
Лето заканчивается и осень начнется жаркой погодой. Где-то после 7 сентября станет мягче, - добавляет синоптик.
Напомним
28 августа в Украине небольшая облачность без осадков. Температура воздуха около 23-30 градусов тепла.