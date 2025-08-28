Україна готується до сонячного четверга: яка погода очікується 28 серпня

У четвер, 28 серпня, на більшості територій України очікується невелика хмарність, але без опадів. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у більшості областей температура повітря вдень буде від 23 до 30 градусів тепла.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у північному-східній частині 7-12°; вдень 23-28°; на півдні країни до 30° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в четвер прогнозується невелика хмарність. Температура повітря буде від 25 до 27 градусів тепла.

