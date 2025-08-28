$41.400.03
Массированный обстрел Киева: четверо погибших, 20 пострадавших, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11 • 31509 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 20253 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 41923 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 122850 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 77692 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 47543 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 63266 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 50284 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47655 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Украина готовится к солнечному четвергу: какая погода ожидается 28 августа

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

28 августа в Украине ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 23-30 градусов тепла.

Украина готовится к солнечному четвергу: какая погода ожидается 28 августа

В четверг, 28 августа, на большинстве территорий Украины ожидается небольшая облачность, но без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве областей температура воздуха днем будет от 23 до 30 градусов тепла. 

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в северо-восточной части 7-12°; днем 23-28°; на юге страны до 30°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг прогнозируется небольшая облачность. Температура воздуха будет от 25 до 27 градусов тепла.

