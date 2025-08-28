Украина готовится к солнечному четвергу: какая погода ожидается 28 августа

В четверг, 28 августа, на большинстве территорий Украины ожидается небольшая облачность, но без осадков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По информации синоптиков, в большинстве областей температура воздуха днем будет от 23 до 30 градусов тепла.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в северо-восточной части 7-12°; днем 23-28°; на юге страны до 30° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг прогнозируется небольшая облачность. Температура воздуха будет от 25 до 27 градусов тепла.

