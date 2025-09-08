В Украину возвращаются дожди: будут локальные осадки, но теплая погода – синоптик Диденко

$41.220.13
Эксклюзив
08:37 • 3870 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
06:26 • 11982 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 18280 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 32978 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 57197 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 72582 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 78800 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 119289 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 100966 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54631 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
Ракетные программы и производство дронов: Умеров анонсировал технологическую Ставку для усиления обороны8 сентября, 00:00 • 12256 просмотра
С военных якобы требуют средства на одном из сборных пунктов: появилась реакция Сухопутных войск ВСУ8 сентября, 01:49 • 13962 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 14161 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 12908 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 11997 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде06:53 • 13271 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto06:30 • 13833 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto05:30 • 15099 просмотра
В Украину возвращаются дожди: будут локальные осадки, но теплая погода – синоптик Диденко

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует локальные дожди в Украине 9 сентября, температура ночью +12-18°C, днем +22-28°C. В Киеве вечером возможен дождь, днем до +25°C.

В Украину возвращаются дожди: будут локальные осадки, но теплая погода – синоптик Диденко

Украинцев ждут несколько дождливых дней, но без кардинальных изменений в температуре. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, которая на своей странице в Facebook подробно рассказала об особенностях погодных условий на ближайшие дни, пишет УНН.

Детали

По словам синоптика, 9 сентября в Украине пройдут локальные, периодические дожди – где-то с грозами, где-то без шквалов и грома, так что далеко не все регионы получат осадки.

Температура в Средиземном море растет до рекордных уровней: ученые предупреждают о серьезных рисках05.09.25, 21:42 • 6700 просмотров

Ночью ожидается +12–18 °C, а днем воздух прогреется до +22–28 °C. В Киеве вероятность дождя есть вечером, а дневная температура достигнет около +25 °C.

Колебания, конечно, будут, однако пока что градусы будут радовать. Конечно, тех, кто больше любит тепло и не ждет заморозков

- подчеркнула Диденко.

10 сентября дожди затронут преимущественно южные области, а 11–12 сентября осадки ожидаются на западе страны. В то же время большая часть территории будет оставаться под влиянием сухой и теплой погоды с прохладными ночами и свежими утрами.

Как раз повод поносить пиджаки, в которых летом паришься, а осенью в пальто или куртку никак не влезают

- иронично подытожила синоптик.

В Киеве этим летом температура воздуха превысила климатическую норму на 0,2 °С02.09.25, 12:52 • 3308 просмотров

Степан Гафтко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев