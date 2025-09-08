В Украину возвращаются дожди: будут локальные осадки, но теплая погода – синоптик Диденко

Украинцев ждут несколько дождливых дней, но без кардинальных изменений в температуре. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, которая на своей странице в Facebook подробно рассказала об особенностях погодных условий на ближайшие дни, пишет УНН.

По словам синоптика, 9 сентября в Украине пройдут локальные, периодические дожди – где-то с грозами, где-то без шквалов и грома, так что далеко не все регионы получат осадки.

Ночью ожидается +12–18 °C, а днем воздух прогреется до +22–28 °C. В Киеве вероятность дождя есть вечером, а дневная температура достигнет около +25 °C.

Колебания, конечно, будут, однако пока что градусы будут радовать. Конечно, тех, кто больше любит тепло и не ждет заморозков

10 сентября дожди затронут преимущественно южные области, а 11–12 сентября осадки ожидаются на западе страны. В то же время большая часть территории будет оставаться под влиянием сухой и теплой погоды с прохладными ночами и свежими утрами.

Как раз повод поносить пиджаки, в которых летом паришься, а осенью в пальто или куртку никак не влезают