Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Коли робити щеплення від грипу і як довгоується захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
В Одесі випала майже двомісячна норма опадів лише за 7 годин: містян просять залишатися вдома

Київ • УНН

 • 226 перегляди

В Одесі випала майже двомісячна норма опадів за сім годин, що спричинило складну ситуацію з підтопленнями. Міська влада закликає мешканців утриматися від пересування містом та організувати дистанційну роботу.

В Одесі випала майже двомісячна норма опадів лише за 7 годин: містян просять залишатися вдома

Унаслідок тривалих дощів та очікуваного посилення вітру в Одесі зберігається складна ситуація. За 7 годин у місті випала майже двомісячна норма опадів. Про це пише УНН із посиланням на Одеську міську раду.

Деталі

Дощ у місті не припиняється, а вночі прогнозується посилення вітру, що може призвести до падіння дерев та гілок через перезволожений ґрунт. За попередніми даними, лише за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, і жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження.

У мерії підкреслили, що ситуація складна, але контрольована. Комунальні служби працюють у посиленому режимі - здійснюється відкачування води, прочищення зливоприймачів, прибирання вулиць. Для ефективного відновлення руху необхідний вільний доступ до проїжджої частини.

Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересування містом у першій половині дня без нагальної потреби, особливо автотранспортом. Звертаємося до керівників підприємств та установ — за можливості організуйте дистанційну роботу персоналу

- йдеться у дописі.

У школах навчання тимчасово здійснюється дистанційно, працюють чергові класи, у дитячих садках також відкриті чергові групи.

Нагадаємо

В Одесі зафіксовано 1,5 місячної норми опадів, що призвело до зупинки електротранспорту та обмеження руху. Комунальні служби, добровольці та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Також через підтоплення вулиць введено тимчасові обмеження руху. Деякі ділянки міста повністю перекриті, на інших рух ускладнений.

Негода в Одесі: у частині шкіл підтоплено класи, групи та укриття, учні йдуть на дистанційку30.09.25, 19:59 • 2180 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоПодіїУНН-ОдесаПогода та довкілля
Дощі в Україні
Одеса