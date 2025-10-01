В Одесі випала майже двомісячна норма опадів лише за 7 годин: містян просять залишатися вдома

Унаслідок тривалих дощів та очікуваного посилення вітру в Одесі зберігається складна ситуація. За 7 годин у місті випала майже двомісячна норма опадів. Про це пише УНН із посиланням на Одеську міську раду.

Деталі

Дощ у місті не припиняється, а вночі прогнозується посилення вітру, що може призвести до падіння дерев та гілок через перезволожений ґрунт. За попередніми даними, лише за сім годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, і жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження.

У мерії підкреслили, що ситуація складна, але контрольована. Комунальні служби працюють у посиленому режимі - здійснюється відкачування води, прочищення зливоприймачів, прибирання вулиць. Для ефективного відновлення руху необхідний вільний доступ до проїжджої частини.

Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересування містом у першій половині дня без нагальної потреби, особливо автотранспортом. Звертаємося до керівників підприємств та установ — за можливості організуйте дистанційну роботу персоналу - йдеться у дописі.

У школах навчання тимчасово здійснюється дистанційно, працюють чергові класи, у дитячих садках також відкриті чергові групи.

Нагадаємо

В Одесі зафіксовано 1,5 місячної норми опадів, що призвело до зупинки електротранспорту та обмеження руху. Комунальні служби, добровольці та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Також через підтоплення вулиць введено тимчасові обмеження руху. Деякі ділянки міста повністю перекриті, на інших рух ускладнений.

