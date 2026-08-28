У обвиняемых по делу о граффити на гольф-курорте Трампа обнаружили "связь с терроризмом"
Киев • УНН
Семи активистам Palestine Action предъявлены обвинения в повреждении гольф-курорта Трампа и нанесении пропалестинских надписей. Прокуроры заявили о связи с терроризмом.
Семерым протестующим, которых обвиняют в нанесении пропалестинских граффити на гольф-курорте президента США Дональда Трампа Turnberry в Шотландии в прошлом году, могут грозить более длительные сроки заключения, если их признают виновными из-за того, что прокуроры назвали "связью с терроризмом", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Активистам запрещённой организации Palestine Action в прошлом году предъявили обвинения в нанесении ущерба имуществу за то, что они расписали объект лозунгами "Свободу Газе" и "Свободу Палестине", а также оскорблениями в адрес Трампа.
На одном из полей было написано "Газа не продаётся", кроме того, на поле были выкопаны ямы.
В обвинительном заключении, представленном Шотландской судебной службой в пятницу, указано, что семеро обвиняемых "умышленно выкапывали дёрн на полях для гольфа", распыляли гербициды на фарвеях и полях, а также наносили "политические и оскорбительные лозунги на траве".
Добавляется, что прокуроры будут требовать более суровых наказаний, если их признают виновными, поскольку предполагаемые преступления "отягчены связью с терроризмом".
Обвиняемые должны были впервые предстать перед судом в понедельник, но позднее в пятницу Шотландская судебная служба заявила, что слушание перенесено и заседание должно состояться в октябре.
Гольф-клуб Трампа в Шотландии атакован активистами: что произошло на поле08.03.25, 18:25 • 28511 просмотров