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У обвиняемых по делу о граффити на гольф-курорте Трампа обнаружили "связь с терроризмом"

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Семи активистам Palestine Action предъявлены обвинения в повреждении гольф-курорта Трампа и нанесении пропалестинских надписей. Прокуроры заявили о связи с терроризмом.

У обвиняемых по делу о граффити на гольф-курорте Трампа обнаружили "связь с терроризмом"
Фото: turnberry.co.uk

Семерым протестующим, которых обвиняют в нанесении пропалестинских граффити на гольф-курорте президента США Дональда Трампа Turnberry в Шотландии в прошлом году, могут грозить более длительные сроки заключения, если их признают виновными из-за того, что прокуроры назвали "связью с терроризмом", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Активистам запрещённой организации Palestine Action в прошлом году предъявили обвинения в нанесении ущерба имуществу за то, что они расписали объект лозунгами "Свободу Газе" и "Свободу Палестине", а также оскорблениями в адрес Трампа.

На одном из полей было написано "Газа не продаётся", кроме того, на поле были выкопаны ямы.

В обвинительном заключении, представленном Шотландской судебной службой в пятницу, указано, что семеро обвиняемых "умышленно выкапывали дёрн на полях для гольфа", распыляли гербициды на фарвеях и полях, а также наносили "политические и оскорбительные лозунги на траве".

Добавляется, что прокуроры будут требовать более суровых наказаний, если их признают виновными, поскольку предполагаемые преступления "отягчены связью с терроризмом".

Обвиняемые должны были впервые предстать перед судом в понедельник, но позднее в пятницу Шотландская судебная служба заявила, что слушание перенесено и заседание должно состояться в октябре.

Гольф-клуб Трампа в Шотландии атакован активистами: что произошло на поле08.03.25, 18:25 • 28511 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
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Reuters
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