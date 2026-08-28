У звинувачених за графіті на гольф-курорті Трампа виявили "зв'язок з тероризмом"

Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки

Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки

Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки

Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки

МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково

МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково

МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково

МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково