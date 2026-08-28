У звинувачених за графіті на гольф-курорті Трампа виявили "зв'язок з тероризмом"
Київ • УНН
Сім активістів Palestine Action звинувачують у пошкодженні гольф-курорту Трампа та пропалестинських написах. Прокурори заявили про зв’язок із тероризмом.
Сім протестувальників, яких звинувачують у нанесенні пропалестинських графіті на гольф-курорт Turnberry президента США Дональда Трампа в Шотландії минулого року, можуть зіткнутися з більш тривалими термінами ув'язнення, якщо їх визнають винними через те, що прокурори назвали "зв'язком з тероризмом", пише УНН з посиланням на Reuters.
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Активістам забороненої організації Palestine Action минулого року було висунуто обвинувачення у завданні шкоди майну за те, що розписали місцину гаслами "Свободу Газі" та "Свободу Палестині", а також образи на адресу Трампа.
На одному з полів було написано "Газа не продається", окрім того, на полі були викопані ями.
В обвинувальному акті, наданому службою шотландських судів у п'ятницю, зазначено, що семеро обвинувачених "зловмисно викопували дерн на полях для гольфу", розпилювали гербіциди на фервеях та полях, а також малювали "політичні та образливі гасла на траві".
Додається, що прокурори вимагатимуть суворіших покарань, якщо їх визнають винними, оскільки ймовірні злочини "обтяжені зв’язком з тероризмом".
Обвинувачені мали вперше з’явитися в суді в понеділок, але пізніше в п’ятницю шотландська судова служба заявила, що слухання було перенесено, і засідання має відбутися в жовтні.
Гольф-клуб Трампа в Шотландії атакований активістами: що сталося на полі08.03.25, 18:25 • 28511 переглядiв