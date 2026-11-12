"Планету убивают" — Грета Тунберг выступила с заявлением на климатическом саммите COP31

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"Планета не умирает — ее убивают, и мы знаем, кто именно", — заявила Грета Тунберг. Во время своего первого за пять лет выступления на ежегодных климатических переговорах ООН она резко раскритиковала правительства стран мира за то, что они не смогли предотвратить экологическую катастрофу, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

23-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая приобрела известность как лидер движения школьных климатических забастовок, обратилась с решительным посланием к участникам саммита COP31 в Анталье (Турция). Это происходит на фоне того, что государства по-прежнему не принимают надлежащих мер для преодоления климатического кризиса.

"Ее (Землю) убивают именно те люди, от которых мы ожидали спасения", — отметила Тунберг.

"Никто не придет нас спасать. Когда государства и другие институты угрожают нашим правам человека, наш долг — действовать решительно, взять на себя ответственность и бороться за права каждого человека".

Тунберг, которая в последние годы уделяла внимание и другим вопросам — в частности, конфликту в Газе, — во время совместного выступления с активистами из Непала, Канады и Австралии связала усиление глобального потепления с другими бедствиями, в частности войнами.

"Мы движемся к будущему, где станет больше геноцидов и экоцидов, где наши базовые права будут полностью проигнорированы, а самые необходимые вещи превратятся в роскошь", — сказала она.

"На таких площадках, как эта, становится очевиднее, чем когда-либо: ситуация окончательно вышла из-под контроля. Планета не умирает — ее убивают".

Это выступление состоялось на четвертый день двухнедельного саммита, куда прибыли мировые лидеры, чтобы оценить состояние климатического кризиса и крайне медленный прогресс в его преодолении.

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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем — единственный лидер страны "Группы семи" (G7), который посетил переговоры, — в своей речи назвал рекордно жаркое лето в Великобритании "аномальным явлением".

"Климатический кризис — это не угроза из далекого будущего; он уже здесь, он разрушает жизни людей и лишает их средств к существованию по всему миру", — заявил Бернем. Он пообещал, что Великобритания достигнет нулевого уровня выбросов, а также поддержал предложение о дальнейшей электрификации экономик разных стран. Бет Джон, советница по вопросам климатической справедливости в организации Oxfam GB, отметила, что появление Бернема "посылает позитивный сигнал". Однако она добавила: "Одного лишь присутствия недостаточно: кризис такого масштаба требует реальных действий, а не просто сигналов. Настоящим показателем климатического лидерства являются конкретные результаты, а не декларации".

Цель по электрификации — одно из ключевых обещаний, которых ожидают во время переговоров, проходящих под совместным председательством Турции и Австралии. Некоторые страны настаивают на том, чтобы в тексте соглашения было четко указано: электроэнергия должна производиться из чистых источников энергии.

Активисты раскритиковали правительства за слишком медленные темпы сокращения выбросов, а также за то, что во время переговоров им до сих пор не удалось достичь согласия по поводу постепенного отказа от ископаемого топлива.

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Согласно отчету организации Climate Action Tracker, опубликованному в четверг, при нынешней политике к концу столетия планета нагреется на 2,7°C. Это катастрофическое повышение температуры — несколько более высокий показатель, чем тот, который организация прогнозировала в прошлом году, и он значительно превышает лимит в 1,5°C, о котором договаривались мировые лидеры.

В четверг прозвучало немало свидетельств о вреде, причиненном климатическим кризисом. Министр охраны окружающей среды Непала Гита Чаудхари рассказала о разрушительном оползне, вызванном таянием ледника, который произошел в стране в августе и унес жизни более 1500 человек.

"Мы называем катастрофическое климатическое событие, которое нам пришлось пережить, "горным цунами", — рассказала Чаудхари изданию The Guardian. — Мы потеряли людей, потеряли жизни, потеряли имущество. Непал работает над восстановлением, реконструкцией и развитием инфраструктуры. Но общины, культуру, человеческие жизни — их мы возродить не сможем".

Выступление премьер-министра Палестины Мохаммада Мустафы в главном конференц-зале, в котором он описал экологические последствия трехлетней войны с Израилем, делегаты встретили бурными аплодисментами, поднявшись со своих мест.

"Ограничения, введенные Израилем в отношении доступа к земле, воде и природным ресурсам, усугубили климатические вызовы для Палестины", — отметил Мустафа. Он подробно рассказал о том, как масштабные разрушения в секторе Газы — в частности, систем водоснабжения, канализации и сельскохозяйственных угодий — обострили экологические риски и угрозы для здоровья населения.

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Турция, принимающая конференцию COP31, неоднократно обвиняла Израиль в геноциде и отказалась приглашать руководство этой страны в Анталью. Израиль отвергает обвинения в геноциде и настаивает на том, что ведет законную войну ради обеспечения собственной безопасности.

Еще одна страна, которая официально не представлена на переговорах, — это США; они не направили свою делегацию. Дональд Трамп вывел страну из международной системы климатических соглашений, назвал климатическую науку "мистификацией" и заявил, что не позволит устанавливать новые ветряные турбины.

Такая позиция вызвала резкую критику со стороны бывшего государственного секретаря США Джона Керри, который прибыл в Турцию вместе с 20 членами Конгресса от Демократической партии и двумя губернаторами штатов. "Он — величайший неудачник, которого мы видели за долгое время во всех этих вопросах", — сказал Керри о Трампе, отвечая на вопрос журналиста The Guardian.

Убедительная победа демократов на промежуточных выборах породила на COP надежды на то, что США вновь подключатся к решению климатического кризиса. Однако губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил, что в последние два года президентства Трампа ожидать кардинальных изменений в климатической политике не стоит.

"Я не хочу приукрашивать действительность и создавать иллюзии относительно того, что это будет означать, — заявил Ньюсом в четверг. — Не думаю, что они сделают что-либо иное, кроме как удвоят свои усилия в том же направлении".