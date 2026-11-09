В Анталье начался климатический саммит COP31: какие решения будет принимать мир и чего будет добиваться Украина

9 ноября в турецкой Анталье началась 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). До 20 ноября делегации будут обсуждать сокращение выбросов, чистую энергетику и финансирование адаптации к глобальному потеплению.

Какой будет повестка дня COP31 и как Украина будет добиваться признания своей территориальной целостности в климатической отчетности и привлечения инвестиций для зеленого восстановления, рассказывает УНН.

Саммит открылся на фоне новых предупреждений ученых о повышении температуры на планете. По данным Всемирной метеорологической организации, 2026 год войдет в четверку самых теплых за всю историю наблюдений. Средняя температура за январь–сентябрь превысила доиндустриальный уровень примерно на 1,47 градуса. Поэтому на повестке дня — сокращение выбросов парниковых газов, переход к более чистой энергетике, климатическое финансирование и адаптация государств к последствиям глобального потепления. Кроме того, участники должны определить, как ускорить выполнение Парижского климатического соглашения, поскольку действующих обязательств государств недостаточно для ограничения глобального потепления.

Также стоит учитывать, что климатический саммит в этом году проходит на фоне энергетических кризисов, международных конфликтов и роста числа опасных погодных явлений.

Что такое COP31 и почему решения саммита важны

COP — это ежегодная встреча сторон международной конвенции ООН, принятой в 1992 году. Здесь правительства проверяют выполнение климатических обязательств и согласовывают новые шаги.

Основа современных переговоров — Парижское соглашение 2015 года. Страны стремятся удержать рост средней глобальной температуры значительно ниже 2 градусов, прилагая усилия для ограничения его 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

В этом году встречу принимает Турция, а переговорный процесс возглавляет Австралия. Председателем COP31 является турецкий министр окружающей среды Мурат Курум, руководителем переговоров — австралийский министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн. Саммит глав государств и правительств запланирован на 11–12 ноября.

Какие решения будут обсуждать на COP31

Ключевая задача переговоров — превратить уже объявленные климатические цели в конкретные действия.

Один из центральных проектов турецкого председательства — увеличить долю электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении примерно до 35% в 2035 году против около одной пятой в настоящее время. Это касается транспорта, отопления и промышленности. В то же время экологические организации отмечают: польза для климата будет зависеть от того, будет ли дополнительная электроэнергия производиться с низкими выбросами, а не преимущественно из ископаемого топлива.

Еще один крупный блок — деньги. Страны будут обсуждать, как выполнить согласованную на COP29 цель мобилизовать не менее 300 млрд долларов ежегодно до 2035 года для климатических нужд развивающихся государств и обеспечить доступ к этим средствам. Также во время деловых встреч речь пойдет о сокращении выбросов метана, устойчивости городов и поддержке работников в период энергетического перехода.

Что произошло во время открытия 9 ноября

Участники саммита призвали правительства ускорить борьбу с глобальным потеплением и выполнять ранее взятые обязательства.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стилл заявил, что достигнутых результатов сейчас совершенно недостаточно для преодоления климатического кризиса. Руководитель климатических переговоров от Австралии Крис Боуэн подчеркнул, что Парижское соглашение работает, однако государства должны действовать быстрее.

А председатель COP31 Мурат Курум обозначил практическую цель конференции: результаты климатических переговоров должны ощущаться в повседневной жизни людей, в частности за счет снижения энергопотребления зданий, развития общественного транспорта, доступной электроэнергии и создания рабочих мест.

Почему странам сложно договориться

Самый острый спор традиционно касается распределения расходов. Более бедные государства требуют большей помощи от экономик, ответственных за значительную часть исторических выбросов. Страны также не могут договориться о темпах отказа от ископаемого топлива. Даже в этом году церемония открытия COP31 началась с задержкой на фоне спора о включении вопросов финансирования в официальную повестку дня.

Не стоит забывать, что дестабилизацию также вносят войны и колебания цен на энергоносители. Так, именно из-за последнего фактора США вновь отказались участвовать в официальных климатических переговорах.

Украина на COP31: кто представляет государство

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав официальной делегации распоряжением №129/2026-рп.

Украинскую команд возглавил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, его заместителем стал Александр Краснолуцкий. В состав также вошли:

народный депутат Олег Бондаренко;

парламентарий Леся Василенко;

народный депутат Елена Криворучкина;

парламентарий Юлия Овчинникова;

народный депутат Тамила Ташева;

посол в Турции Нариман Джелял.

Министерство определило три приоритета:

защита территориальной целостности Украины в международных климатических решениях;

привлечение инвестиций для восстановления;

усиление экспертной и технической поддержки.

Официальный Киев на нынешнем саммите будет настаивать на том, что климатические механизмы не должны использоваться для легитимации российской оккупации. В частности, экологическая организация "Экодия" уже призвала противодействовать включению россией данных с временно оккупированных украинских территорий в свою национальную отчетность о парниковых газах.

Экологические последствия войны: что Украина хочет показать миру

Российские обстрелы разрушают промышленные и энергетические объекты, загрязняют почвы и водоемы, вызывают пожары и повреждают природные экосистемы. Отдельная проблема — влияние боевых действий на Черное море: мины, затонувшие боеприпасы и загрязняющие вещества представляют угрозу для водной среды, которую Украина разделяет с другими странами региона.

Согласно оценке международной Инициативы по учету выбросов парниковых газов в результате войны, за период с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2026-го связанные с российским вторжением дополнительные выбросы достигли около 311 млн тонн CO₂-эквивалента. Украинская сторона стремится к тому, чтобы такие последствия учитывались в международной климатической политике и при обсуждении ответственности за ущерб окружающей среде.

Что представит украинский павильон на COP31

Украина уже в пятый раз участвует в конференции со своим павильоном. Концепция этого года называется "Украина — это решение" и призвана показать последствия войны и опыт восстановления экосистем, укрепления энергетической устойчивости и внедрения современных технологий.

Главный образ экспозиции — вода, которая соединяет Украину и Турцию через Черное море. Посетителям покажут состояние украинских водных экосистем, последствия разрушения Каховского водохранилища и практические подходы к зеленому восстановлению. В течение COP31 украинская команда запланировала более 70 мероприятий, в том числе посвященных децентрализации энергетики, аграрным технологиям, гуманитарному разминированию, защите морской среды и климатической безопасности.

Официальное открытие украинского павильона назначили на 11 ноября. В его программе также есть обсуждение перехода к возобновляемым источникам энергии, стратегии адаптации Украины к изменению климата до 2036 года и возможностей привлечения финансирования для восстановления.

Как международный климатический саммит может повлиять на жизнь рядовых украинцев

Договоренности могут облегчить Украине доступ к климатическим фондам и инвестициям. Потенциальные направления — распределенная генерация, солнечные и ветровые электростанции, накопители энергии, утепление зданий и восстановление водных ресурсов.

Климатические правила ЕС важны и для украинских экспортеров. Ведь предприятиям необходимо снижать углеродный след продукции, модернизировать оборудование и учитывать требования европейского рынка.

Впрочем, подчеркнём, что решения COP31 не будут означать немедленного снижения тарифов или автоматического поступления средств. Для таких шагов понадобятся отдельные соглашения.

Чего ожидать от климатического саммита ООН до 20 ноября

11–12 ноября в Анталье состоится саммит глав государств и правительств, после чего продолжатся тематические и технические переговоры. До завершения COP31 делегации должны попытаться согласовать итоговые документы по выполнению климатических обязательств, финансированию, адаптации и энергетическому переходу. Содержание итоговых документов определят компромиссы между участниками.

Для Украины ключевым результатом станет прежде всего практическое сотрудничество: защита её позиции по оккупированным территориям, финансирование устойчивой энергетики, поддержка восстановления природных ресурсов и участие партнёров в проектах зелёного восстановления.

Напомним

Год назад саммит ООН по вопросам изменения климата COP30 в Белене завершился компромиссом, который не учёл большинство требований стран, за исключением обещания богатых государств утроить финансовую помощь для адаптации к глобальному потеплению.