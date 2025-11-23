Саміт COP30 у Бразилії завершився компромісом без ключових рішень
Київ • УНН
Саміт ООН з питань зміни клімату COP30 у Белені завершився компромісом, який не врахував більшість вимог країн, окрім обіцянки багатих держав потроїти фінансову допомогу для адаптації до глобального потепління. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав узгодити "дорожню карту" щодо відмови від викопного палива, однак багаті нафтові країни заблокували конкретні зобов’язання, залишивши план добровільним.
Майже три чверті світових викидів парникових газів походять з вугілля, нафти та газу, а попит на них зростатиме до 2050 року. COP30 не посилив цілей щодо скорочення викидів та не врегулював контроль за викопним паливом.
Китай та інші країни представили технології чистої енергії, а Бразилія наголосила на важливості збереження лісів Амазонки та захисту прав корінних народів. Було оголошено про виділення близько 9,5 млрд доларів на лісове господарство, проте дорожня карта щодо нульової вирубки лісів до 2030 року залишилася неузгодженою.
Фінальний документ відставив на другий план цільові показники щодо викидів, залишивши багато проблем невирішеними.
