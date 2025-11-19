Президент Бразилії Лула да Сілва чинить тиск на COP30 для прискорення кліматичних переговорів
Київ • УНН
Президент Бразилії активізує тиск на учасників саміту COP30 для якнайшвидшого прориву в переговорах щодо кліматичної угоди. Він планує особисті зустрічі з ключовими перемовниками, щоб вирішити спірні питання, включаючи відмову від викопного палива та фінансування кліматичних заходів.
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва активізує тиск на учасників саміту COP30, домагаючись якнайшвидшого прориву в переговорах щодо кліматичної угоди. На полях конференції в Белені він планує особисті зустрічі з ключовими перемовниками, щоб зрушити з місця найбільш спірні питання – від відмови від викопного палива до фінансування кліматичних заходів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Саміт ООН, що триває вже другий тиждень і об’єднав майже 200 країн, має дати новий поштовх глобальним зусиллям зі стримування зміни клімату. Втім, переговори проходять без участі США, "найбільшого джерела викидів парникових газів у історії". Бразилія прагне не повторити затримки попередніх конференцій і хоче ухвалити основний пакет угод уже в середу, залишивши вирішення складних питань на п’ятницю.
Китай виходить у центр кліматичної дипломатії через відсутність США на COP30 – Reuters15.11.25, 12:08 • 4152 перегляди
Очікуваний свіжий драфт угоди мав з’явитися рано-вранці середи, однак станом на пізній ранок документ не оприлюднили. Перша ж версія, представлена у вівторок, лише загострила суперечки, запропонувавши кілька конфліктних варіантів розвитку подій.
Бразильські посадовці підтвердили, що повернення Лули на COP30 надало переговорам "нового політичного імпульсу". Він має зустрітися з ключовими перемовниками та Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Данія обігнала Британію як найамбітнішу країну світу щодо клімату17.11.25, 20:59 • 3568 переглядiв
Бразилія разом із близько 80 країнами домагається зобов’язань, які стимулювали б виконання домовленостей COP28 щодо переходу від викопного палива.
Втім, як заявив у вівторок президент COP30 Андре Корреа ду Лаго, пропозицію створити дорожню карту цього переходу інші учасники поки відхиляють.
Протест корінних народів заблокував головний вхід на COP30 у Бразилії14.11.25, 20:29 • 5528 переглядiв