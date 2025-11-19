Президент Бразилії Лула да Сілва чинить тиск на COP30 для прискорення кліматичних переговорів

$42.090.03
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 21548 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 22593 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 15440 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
14:24 • 32102 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 20213 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 15460 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 15545 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
19 листопада, 12:10 • 16376 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 21984 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на Тернопіль
19 листопада, 11:26
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного
19 листопада, 12:04
Представники фракції "Слуги народу" виступили з заявою про створення коаліції та уряду національної стійкості: про що йдеться
19 листопада, 12:37
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція
Онук відомого українського політика Левка Лук'яненка загинув у боях з російськими окупантами
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:24 • 32103 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція
14:12
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного
19 листопада, 12:04
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Ексклюзив
19 листопада, 08:06
19 листопада, 08:06 • 44676 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42
19 листопада, 07:42 • 44557 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Реджеп Тайїп Ердоган
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Туреччина
Ізраїль
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
18 листопада, 11:51
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ
18 листопада, 10:16
Техніка
Х-101
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times

Президент Бразилії Лула да Сілва чинить тиск на COP30 для прискорення кліматичних переговорів

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Президент Бразилії активізує тиск на учасників саміту COP30 для якнайшвидшого прориву в переговорах щодо кліматичної угоди. Він планує особисті зустрічі з ключовими перемовниками, щоб вирішити спірні питання, включаючи відмову від викопного палива та фінансування кліматичних заходів.

Президент Бразилії Лула да Сілва чинить тиск на COP30 для прискорення кліматичних переговорів

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва активізує тиск на учасників саміту COP30, домагаючись якнайшвидшого прориву в переговорах щодо кліматичної угоди. На полях конференції в Белені він планує особисті зустрічі з ключовими перемовниками, щоб зрушити з місця найбільш спірні питання – від відмови від викопного палива до фінансування кліматичних заходів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Саміт ООН, що триває вже другий тиждень і об’єднав майже 200 країн, має дати новий поштовх глобальним зусиллям зі стримування зміни клімату. Втім, переговори проходять без участі США, "найбільшого джерела викидів парникових газів у історії". Бразилія прагне не повторити затримки попередніх конференцій і хоче ухвалити основний пакет угод уже в середу, залишивши вирішення складних питань на п’ятницю.

Китай виходить у центр кліматичної дипломатії через відсутність США на COP30 – Reuters15.11.25, 12:08 • 4152 перегляди

Очікуваний свіжий драфт угоди мав з’явитися рано-вранці середи, однак станом на пізній ранок документ не оприлюднили. Перша ж версія, представлена у вівторок, лише загострила суперечки, запропонувавши кілька конфліктних варіантів розвитку подій.

Бразильські посадовці підтвердили, що повернення Лули на COP30 надало переговорам "нового політичного імпульсу". Він має зустрітися з ключовими перемовниками та Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.

Данія обігнала Британію як найамбітнішу країну світу щодо клімату17.11.25, 20:59 • 3568 переглядiв

Бразилія разом із близько 80 країнами домагається зобов’язань, які стимулювали б виконання домовленостей COP28 щодо переходу від викопного палива.

Втім, як заявив у вівторок президент COP30 Андре Корреа ду Лаго, пропозицію створити дорожню карту цього переходу інші учасники поки відхиляють.

Протест корінних народів заблокував головний вхід на COP30 у Бразилії14.11.25, 20:29 • 5528 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Антоніу Гутерреш
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія
Данія
Велика Британія
Китай
Сполучені Штати Америки