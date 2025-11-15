Китай виходить у центр кліматичної дипломатії через відсутність США на COP30 – Reuters
Київ • УНН
Вперше за 30 років США не направили делегацію на кліматичний саміт COP30 у Бразилії, що дозволило Китаю зайняти центральну роль у глобальній боротьбі з потеплінням. Китайський павільйон домінує на саміті, а його компанії представляють стратегії "зеленого майбутнього", зміцнюючи вплив країни.
Вперше за три десятиліття США не відправили офіційну делегацію на щорічний саміт ООН з питань клімату COP30 у Бразилії, що дало Китаю можливість зайняти центральну роль у глобальній боротьбі з потеплінням. . Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Китайський павільйон у Белені домінує на саміті, а керівники провідних компаній з відновлюваної енергетики представляють стратегії "зеленого майбутнього". І це при тому, що на минулорічних самітах Китай обмежувався кількома представниками і не надто масштабною програмою.
Вода тече туди, де є простір, і дипломатія часто робить те саме
Водночас США під керівництвом Дональда Трампа залишаються осторонь.
Президент Трамп не ставитиме під загрозу економічну та національну безпеку нашої країни, прагнучи досягти розпливчастих кліматичних цілей, які вбивають інші країни
Китай використовує цей вакуум, щоб зміцнити свій вплив.
Давайте вшануємо спадщину та втілимо в життя Паризьке бачення, керуючись баченням спільного майбутнього
Його компанія постачає третину акумуляторів для електромобілів Tesla, Ford та Volkswagen. Заступник міністра екології Китаю Лі Гао додав, що лідерство Китаю у відновлюваній енергетиці "приносить користь країнам, особливо країнам глобального Півдня
