Китай виходить у центр кліматичної дипломатії через відсутність США на COP30 – Reuters

$42.060.00
48.880.00
ukenru
09:13 • 10172 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15291 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32628 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51281 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37914 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33619 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27856 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54959 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49516 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15 листопада, 03:21 • 4110 перегляди
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці15 листопада, 04:58 • 12586 перегляди
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку15 листопада, 05:29 • 6678 перегляди
У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС Photo15 листопада, 05:46 • 7682 перегляди
Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 707:49 • 10565 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54963 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49517 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 37030 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 61633 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 289637 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Ханно Певкур
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 16911 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 54963 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 21846 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 38285 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 33471 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Китай виходить у центр кліматичної дипломатії через відсутність США на COP30 – Reuters

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

Вперше за 30 років США не направили делегацію на кліматичний саміт COP30 у Бразилії, що дозволило Китаю зайняти центральну роль у глобальній боротьбі з потеплінням. Китайський павільйон домінує на саміті, а його компанії представляють стратегії "зеленого майбутнього", зміцнюючи вплив країни.

Китай виходить у центр кліматичної дипломатії через відсутність США на COP30 – Reuters

Вперше за три десятиліття США не відправили офіційну делегацію на щорічний саміт ООН з питань клімату COP30 у Бразилії, що дало Китаю можливість зайняти центральну роль у глобальній боротьбі з потеплінням. . Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Китайський павільйон у Белені домінує на саміті, а керівники провідних компаній з відновлюваної енергетики представляють стратегії "зеленого майбутнього". І це при тому, що на минулорічних самітах Китай обмежувався кількома представниками і не надто масштабною програмою.

Протест корінних народів заблокував головний вхід на COP30 у Бразилії14.11.25, 20:29 • 4656 переглядiв

Вода тече туди, де є простір, і дипломатія часто робить те саме 

– сказав агентству Reuters генеральний директор Міжнародного агентства з відновлюваної енергії Франческо Ла Камера.

Водночас США під керівництвом Дональда Трампа залишаються осторонь. 

Президент Трамп не ставитиме під загрозу економічну та національну безпеку нашої країни, прагнучи досягти розпливчастих кліматичних цілей, які вбивають інші країни 

– зазначила речниця Білого дому Тейлор Роджерс.

Китай використовує цей вакуум, щоб зміцнити свій вплив.

ООН вимагає від Бразилії посилити безпеку на COP30 після прориву активістів13.11.25, 20:18 • 3556 переглядiв

Давайте вшануємо спадщину та втілимо в життя Паризьке бачення, керуючись баченням спільного майбутнього 

– заявив Мен Сянфен, віцепрезидент китайської компанії CATL. 

Його компанія постачає третину акумуляторів для електромобілів Tesla, Ford та Volkswagen. Заступник міністра екології Китаю Лі Гао додав, що лідерство Китаю у відновлюваній енергетиці "приносить користь країнам, особливо країнам глобального Півдня

Кліматичні переговори COP30 у Бразилії: протестувальники увірвались до місця проведення заходу - BBC12.11.25, 09:58 • 2656 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Сутички
Tesla Inc
Volkswagen
Білий дім
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки