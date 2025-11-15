$42.060.00
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
публикации
Эксклюзивы
Китай выходит в центр климатической дипломатии из-за отсутствия США на COP30 – Reuters

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Впервые за 30 лет США не направили делегацию на климатический саммит COP30 в Бразилии, что позволило Китаю занять центральную роль в глобальной борьбе с потеплением. Китайский павильон доминирует на саммите, а его компании представляют стратегии "зеленого будущего", укрепляя влияние страны.

Китай выходит в центр климатической дипломатии из-за отсутствия США на COP30 – Reuters

Впервые за три десятилетия США не направили официальную делегацию на ежегодный саммит ООН по вопросам климата COP30 в Бразилии, что дало Китаю возможность занять центральную роль в глобальной борьбе с потеплением. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Китайский павильон в Белене доминирует на саммите, а руководители ведущих компаний по возобновляемой энергетике представляют стратегии "зеленого будущего". И это при том, что на прошлогодних саммитах Китай ограничивался несколькими представителями и не слишком масштабной программой.

Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в Бразилии14.11.25, 20:29 • 4560 просмотров

Вода течет туда, где есть пространство, и дипломатия часто делает то же самое 

– сказал агентству Reuters генеральный директор Международного агентства по возобновляемой энергии Франческо Ла Камера.

В то же время США под руководством Дональда Трампа остаются в стороне. 

Президент Трамп не будет ставить под угрозу экономическую и национальную безопасность нашей страны, стремясь достичь расплывчатых климатических целей, которые убивают другие страны 

– отметила пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс.

Китай использует этот вакуум, чтобы укрепить свое влияние.

ООН требует от Бразилии усилить безопасность на COP30 после прорыва активистов13.11.25, 20:18 • 3544 просмотра

Давайте почтим наследие и воплотим в жизнь Парижское видение, руководствуясь видением общего будущего 

– заявил Мэн Сянфэн, вице-президент китайской компании CATL. 

Его компания поставляет треть аккумуляторов для электромобилей Tesla, Ford и Volkswagen. Заместитель министра экологии Китая Ли Гао добавил, что лидерство Китая в возобновляемой энергетике "приносит пользу странам, особенно странам глобального Юга

Климатические переговоры COP30 в Бразилии: протестующие ворвались на место проведения мероприятия - BBC12.11.25, 09:58 • 2655 просмотров

Степан Гафтко

