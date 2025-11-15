Китай выходит в центр климатической дипломатии из-за отсутствия США на COP30 – Reuters
Впервые за 30 лет США не направили делегацию на климатический саммит COP30 в Бразилии, что позволило Китаю занять центральную роль в глобальной борьбе с потеплением. Китайский павильон доминирует на саммите, а его компании представляют стратегии "зеленого будущего", укрепляя влияние страны.
Впервые за три десятилетия США не направили официальную делегацию на ежегодный саммит ООН по вопросам климата COP30 в Бразилии, что дало Китаю возможность занять центральную роль в глобальной борьбе с потеплением. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Китайский павильон в Белене доминирует на саммите, а руководители ведущих компаний по возобновляемой энергетике представляют стратегии "зеленого будущего". И это при том, что на прошлогодних саммитах Китай ограничивался несколькими представителями и не слишком масштабной программой.
Вода течет туда, где есть пространство, и дипломатия часто делает то же самое
В то же время США под руководством Дональда Трампа остаются в стороне.
Президент Трамп не будет ставить под угрозу экономическую и национальную безопасность нашей страны, стремясь достичь расплывчатых климатических целей, которые убивают другие страны
Китай использует этот вакуум, чтобы укрепить свое влияние.
Давайте почтим наследие и воплотим в жизнь Парижское видение, руководствуясь видением общего будущего
Его компания поставляет треть аккумуляторов для электромобилей Tesla, Ford и Volkswagen. Заместитель министра экологии Китая Ли Гао добавил, что лидерство Китая в возобновляемой энергетике "приносит пользу странам, особенно странам глобального Юга
