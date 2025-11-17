$42.040.02
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Данія обігнала Британію як найамбітнішу країну світу щодо клімату

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

Данія встановила нову ціль зі скорочення викидів CO2 на 82% до 2035 року, перевершивши попередню мету Великої Британії. Уряд Данії виділить 4 мільярди крон щорічно на досягнення цієї амбітної мети.

Данія обігнала Британію як найамбітнішу країну світу щодо клімату

Велика Британія більше не є найбільш амбітною країною у світі щодо скорочення викидів CO2 у боротьбі зі зміною клімату протягом наступного десятиліття, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністр клімату Данії Ларс Оагор оголосив у понеділок, що його уряд представить обов'язкову мету скорочення викидів на 82% до 2035 року в порівнянні з рівнем 1990 року. Це на один процентний пункт вище за мету, поставлену Великобританією раніше цього року.

І зрештою цей показник може бути ще вищим. Данський уряд заявив, що мета буде встановлена ​​"як точковий показник у діапазоні від 82 до 85 відсотків". У заяві йдеться, що вона готова виділяти 4 мільярди крон (близько 620 мільйонів доларів США) на рік на її досягнення.

"У наш час дуже важливо подати сміливий і чіткий сигнал", - заявив він на пресконференції на кліматичній конференції COP30 у бразильському місті Белен. "Занадто багато в цьому світі рухається у неправильному напрямку. У Данії ми продовжимо демонструвати, що амбітні заходи щодо боротьби зі зміною клімату можуть йти пліч-о-пліч з конкурентоспроможною економікою та сильною соціальною згуртованістю".

Додамо

Видання зауважує, що Данія є однією з найпрогресивніших країн ЄС у питаннях зміни клімату, яка переорієнтувала свою економіку на використання чистих технологій. Для порівняння, ЄС представив ООН зобов'язання скоротити викиди блоку на 66,3–72,5%. Інші великі економіки, такі як Індія та Саудівська Аравія, ще не представили оновлених цільових показників.

Антоніна Туманова

