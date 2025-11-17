Дания обогнала Британию как самую амбициозную страну мира по климату

$42.040.02
48.980.10
ukenru
16:21 • 8314 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14:33 • 15320 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 16869 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 18056 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 19875 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 19498 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 44318 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25468 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19562 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21922 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
95%
740мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Boeing планирует втрое увеличить поставки головок самонаведения для ракет Patriot - Bloomberg17 ноября, 09:30 • 5290 просмотра
Взрыв на железнодорожном пути Варшава-Люблин: премьер Польши Туск подтвердил факт диверсииVideo17 ноября, 09:34 • 3910 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 20049 просмотра
Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно17 ноября, 13:02 • 10047 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 13499 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 44327 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 80083 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 73856 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 130800 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 108729 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Чернышов
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Село
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 13604 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 25695 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 26544 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 20612 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 39774 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Нефть марки Brent
Фильм

Дания обогнала Британию как самую амбициозную страну мира по климату

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Дания установила новую цель по сокращению выбросов CO2 на 82% к 2035 году, превзойдя предыдущую цель Великобритании. Правительство Дании будет выделять 4 миллиарда крон ежегодно на достижение этой амбициозной цели.

Дания обогнала Британию как самую амбициозную страну мира по климату

Великобритания больше не является самой амбициозной страной в мире по сокращению выбросов CO2 в борьбе с изменением климата в течение следующего десятилетия, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр климата Дании Ларс Оагор объявил в понедельник, что его правительство представит обязательную цель сокращения выбросов на 82% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Это на один процентный пункт выше цели, поставленной Великобританией ранее в этом году.

И в конечном итоге этот показатель может быть еще выше. Датское правительство заявило, что цель будет установлена ​​"как точечный показатель в диапазоне от 82 до 85 процентов". В заявлении говорится, что оно готово выделять 4 миллиарда крон (около 620 миллионов долларов США) в год на ее достижение.

"В наше время очень важно подать смелый и четкий сигнал", — заявил он на пресс-конференции на климатической конференции COP30 в бразильском городе Белен. "Слишком многое в этом мире движется в неправильном направлении. В Дании мы продолжим демонстрировать, что амбициозные меры по борьбе с изменением климата могут идти рука об руку с конкурентоспособной экономикой и сильной социальной сплоченностью".

Добавим

Издание отмечает, что Дания является одной из самых прогрессивных стран ЕС в вопросах изменения климата, которая переориентировала свою экономику на использование чистых технологий. Для сравнения, ЕС представил ООН обязательство сократить выбросы блока на 66,3–72,5%. Другие крупные экономики, такие как Индия и Саудовская Аравия, еще не представили обновленных целевых показателей.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Организация Объединенных Наций
Индия
Европейский Союз
Дания
Великобритания
Саудовская Аравия