Дания обогнала Британию как самую амбициозную страну мира по климату

Великобритания больше не является самой амбициозной страной в мире по сокращению выбросов CO2 в борьбе с изменением климата в течение следующего десятилетия, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр климата Дании Ларс Оагор объявил в понедельник, что его правительство представит обязательную цель сокращения выбросов на 82% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Это на один процентный пункт выше цели, поставленной Великобританией ранее в этом году.

И в конечном итоге этот показатель может быть еще выше. Датское правительство заявило, что цель будет установлена ​​"как точечный показатель в диапазоне от 82 до 85 процентов". В заявлении говорится, что оно готово выделять 4 миллиарда крон (около 620 миллионов долларов США) в год на ее достижение.

"В наше время очень важно подать смелый и четкий сигнал", — заявил он на пресс-конференции на климатической конференции COP30 в бразильском городе Белен. "Слишком многое в этом мире движется в неправильном направлении. В Дании мы продолжим демонстрировать, что амбициозные меры по борьбе с изменением климата могут идти рука об руку с конкурентоспособной экономикой и сильной социальной сплоченностью".

Добавим

Издание отмечает, что Дания является одной из самых прогрессивных стран ЕС в вопросах изменения климата, которая переориентировала свою экономику на использование чистых технологий. Для сравнения, ЕС представил ООН обязательство сократить выбросы блока на 66,3–72,5%. Другие крупные экономики, такие как Индия и Саудовская Аравия, еще не представили обновленных целевых показателей.