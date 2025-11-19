Президент Бразилии Лула да Силва оказывает давление на COP30 для ускорения климатических переговоров

$42.090.03
48.790.00
ukenru
18:10 • 12551 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
16:13 • 20205 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 21868 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24 • 31207 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 19923 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 15304 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 15431 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16305 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 21914 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 18796 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
80%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto19 ноября, 11:26 • 29117 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 32010 просмотра
Представители фракции "Слуги народа" выступили с заявлением о создании коалиции и правительства национальной устойчивости: о чем идет речь19 ноября, 12:37 • 4264 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 20907 просмотра
Внук известного украинского политика Левка Лукьяненко погиб в боях с российскими оккупантами14:27 • 11963 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 31207 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 21027 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto19 ноября, 12:04 • 32115 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 44417 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 44307 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Реджеп Тайип Эрдоган
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Тернополь
Турция
Израиль
Реклама
УНН Lite
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 35832 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 34167 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 35219 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 52132 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo18 ноября, 10:02 • 44597 просмотра
Актуальное
Техника
Х-101
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times

Президент Бразилии Лула да Силва оказывает давление на COP30 для ускорения климатических переговоров

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Президент Бразилии усиливает давление на участников саммита COP30 для скорейшего прорыва в переговорах по климатическому соглашению. Он планирует личные встречи с ключевыми переговорщиками, чтобы решить спорные вопросы, включая отказ от ископаемого топлива и финансирование климатических мер.

Президент Бразилии Лула да Силва оказывает давление на COP30 для ускорения климатических переговоров

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва усиливает давление на участников саммита COP30, добиваясь скорейшего прорыва в переговорах по климатическому соглашению. На полях конференции в Белене он планирует личные встречи с ключевыми переговорщиками, чтобы сдвинуть с мертвой точки наиболее спорные вопросы – от отказа от ископаемого топлива до финансирования климатических мер. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Саммит ООН, который длится уже вторую неделю и объединил почти 200 стран, должен дать новый толчок глобальным усилиям по сдерживанию изменения климата. Впрочем, переговоры проходят без участия США, "крупнейшего источника выбросов парниковых газов в истории". Бразилия стремится не повторять задержки предыдущих конференций и хочет принять основной пакет соглашений уже в среду, оставив решение сложных вопросов на пятницу.

Китай выходит в центр климатической дипломатии из-за отсутствия США на COP30 – Reuters15.11.25, 12:08 • 4152 просмотра

Ожидаемый свежий драфт соглашения должен был появиться рано утром в среду, однако по состоянию на позднее утро документ не обнародовали. Первая же версия, представленная во вторник, лишь обострила споры, предложив несколько конфликтных вариантов развития событий.

Бразильские чиновники подтвердили, что возвращение Лулы на COP30 придало переговорам "новый политический импульс". Он должен встретиться с ключевыми переговорщиками и Генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Дания обогнала Британию как самую амбициозную страну мира по климату17.11.25, 20:59 • 3568 просмотров

Бразилия вместе с около 80 странами добивается обязательств, которые стимулировали бы выполнение договоренностей COP28 по переходу от ископаемого топлива.

Впрочем, как заявил во вторник президент COP30 Андре Корреа ду Лаго, предложение создать дорожную карту этого перехода другие участники пока отклоняют.

Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в Бразилии14.11.25, 20:29 • 5528 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Антониу Гутерриш
Reuters
Организация Объединенных Наций
Бразилия
Дания
Великобритания
Китай
Соединённые Штаты