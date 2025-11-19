Президент Бразилии Лула да Силва оказывает давление на COP30 для ускорения климатических переговоров
Киев • УНН
Президент Бразилии усиливает давление на участников саммита COP30 для скорейшего прорыва в переговорах по климатическому соглашению. Он планирует личные встречи с ключевыми переговорщиками, чтобы решить спорные вопросы, включая отказ от ископаемого топлива и финансирование климатических мер.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва усиливает давление на участников саммита COP30, добиваясь скорейшего прорыва в переговорах по климатическому соглашению. На полях конференции в Белене он планирует личные встречи с ключевыми переговорщиками, чтобы сдвинуть с мертвой точки наиболее спорные вопросы – от отказа от ископаемого топлива до финансирования климатических мер. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Саммит ООН, который длится уже вторую неделю и объединил почти 200 стран, должен дать новый толчок глобальным усилиям по сдерживанию изменения климата. Впрочем, переговоры проходят без участия США, "крупнейшего источника выбросов парниковых газов в истории". Бразилия стремится не повторять задержки предыдущих конференций и хочет принять основной пакет соглашений уже в среду, оставив решение сложных вопросов на пятницу.
Китай выходит в центр климатической дипломатии из-за отсутствия США на COP30 – Reuters15.11.25, 12:08 • 4152 просмотра
Ожидаемый свежий драфт соглашения должен был появиться рано утром в среду, однако по состоянию на позднее утро документ не обнародовали. Первая же версия, представленная во вторник, лишь обострила споры, предложив несколько конфликтных вариантов развития событий.
Бразильские чиновники подтвердили, что возвращение Лулы на COP30 придало переговорам "новый политический импульс". Он должен встретиться с ключевыми переговорщиками и Генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Дания обогнала Британию как самую амбициозную страну мира по климату17.11.25, 20:59 • 3568 просмотров
Бразилия вместе с около 80 странами добивается обязательств, которые стимулировали бы выполнение договоренностей COP28 по переходу от ископаемого топлива.
Впрочем, как заявил во вторник президент COP30 Андре Корреа ду Лаго, предложение создать дорожную карту этого перехода другие участники пока отклоняют.
Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в Бразилии14.11.25, 20:29 • 5528 просмотров