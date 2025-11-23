Саммит COP30 в Бразилии завершился компромиссом без ключевых решений

$42.150.00
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
17:04 • 13076 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
17:00 • 11194 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 11826 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
14:50 • 13032 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
14:06 • 13161 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 13956 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 30794 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 44187 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67453 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов
23 ноября, 10:28
Около 200 тысяч украинцев в США находятся под большим риском из-за промедления администрации Трампа - Reuters
23 ноября, 10:40
Виткофф и Рубио прибыли в Женеву для обсуждения мирного плана - СМИ
23 ноября, 10:49
ХАМАС сообщил США о прекращении действия соглашения о перемирии в Газе - СМИ
23 ноября, 11:17
Израиль впервые с июня нанес удар по столице Ливана: целью был начальник штаба «Хезболлы»
15:49
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 30796 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептов
21 ноября, 17:13
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 78602 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
21 ноября, 11:38
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом
22 ноября, 19:12
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятия
22 ноября, 08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьме
22 ноября, 07:49
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходных
21 ноября, 18:00
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменцией
21 ноября, 09:58
Саммит COP30 в Бразилии завершился компромиссом без ключевых решений

Киев • УНН

 • 1934 просмотра

Саммит ООН по изменению климата COP30 в Белене завершился компромиссом, не учтя большинство требований стран. Богатые государства пообещали утроить финансовую помощь для адаптации к глобальному потеплению.

Саммит COP30 в Бразилии завершился компромиссом без ключевых решений

Саммит ООН по изменению климата COP30 в Белене завершился компромиссом, который не учел большинство требований стран, кроме обещания богатых государств утроить финансовую помощь для адаптации к глобальному потеплению. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал согласовать «дорожную карту» по отказу от ископаемого топлива, однако богатые нефтяные страны заблокировали конкретные обязательства, оставив план добровольным.

Почти три четверти мировых выбросов парниковых газов происходят из угля, нефти и газа, а спрос на них будет расти до 2050 года. COP30 не усилил цели по сокращению выбросов и не урегулировал контроль за ископаемым топливом.

В Бразилии произошел пожар на месте проведения климатического саммита COP3020.11.25, 20:50 • 3675 просмотров

Китай и другие страны представили технологии чистой энергии, а Бразилия подчеркнула важность сохранения лесов Амазонки и защиты прав коренных народов. Было объявлено о выделении около 9,5 млрд долларов на лесное хозяйство, однако дорожная карта по нулевой вырубке лесов к 2030 году осталась несогласованной.

Финальный документ отодвинул на второй план целевые показатели по выбросам, оставив многие проблемы нерешенными.

Президент Бразилии Лула да Силва оказывает давление на COP30 для ускорения климатических переговоров19.11.25, 20:59 • 3839 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Reuters
Организация Объединенных Наций
Бразилия
Китай