Саммит COP30 в Бразилии завершился компромиссом без ключевых решений
Киев • УНН
Саммит ООН по изменению климата COP30 в Белене завершился компромиссом, не учтя большинство требований стран. Богатые государства пообещали утроить финансовую помощь для адаптации к глобальному потеплению.
Подробности
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал согласовать «дорожную карту» по отказу от ископаемого топлива, однако богатые нефтяные страны заблокировали конкретные обязательства, оставив план добровольным.
Почти три четверти мировых выбросов парниковых газов происходят из угля, нефти и газа, а спрос на них будет расти до 2050 года. COP30 не усилил цели по сокращению выбросов и не урегулировал контроль за ископаемым топливом.
Китай и другие страны представили технологии чистой энергии, а Бразилия подчеркнула важность сохранения лесов Амазонки и защиты прав коренных народов. Было объявлено о выделении около 9,5 млрд долларов на лесное хозяйство, однако дорожная карта по нулевой вырубке лесов к 2030 году осталась несогласованной.
Финальный документ отодвинул на второй план целевые показатели по выбросам, оставив многие проблемы нерешенными.
