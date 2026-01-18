Руководитель комитета по управлению Газой Али Шаат официально приступил к исполнению обязанностей под эгидой Совета мира Трампа

Глава Палестинского национального комитета по управлению Газой (NCAG) Али Шаат официально приступил к исполнению своих обязанностей. Первым актом на посту стало подписание Миссионного заявления NCAG, которое определяет принципы восстановления и управления Сектором Газа в переходный период. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети Х в воскресенье, 18 января, пишет УНН.

Детали

Деятельность Комитета базируется на Резолюции Совета Безопасности ООН 2803 и "мирном плане из 20 пунктов" президента США Дональда Трампа. Организация будет работать под непосредственным руководством Совета мира, который возглавляет Трамп, и при координации Верховного представителя по вопросам Газы.

Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа

Приоритеты восстановления и управления

Миссионное заявление NCAG определяет несколько ключевых направлений работы, направленных на преобразование Сектора Газа:

Гуманитарная сфера: немедленное восстановление электроэнергии, водоснабжения, систем здравоохранения и образования.

Безопасность и правопорядок: создание условий для безопасного проживания и внедрение демократического управления.

Экономическое развитие: формирование прозрачной экономической модели, способной заменить высокий уровень безработицы новыми рабочими местами.

Духовное возрождение: восстановление социальной инфраструктуры и поддержка общества, основанного на принципах справедливости.

Мы стремимся превратить переходный период в Газе в основу для длительного процветания Палестины. NCAG будет работать по самым высоким стандартам добросовестности, чтобы обеспечить путь к подлинным палестинским правам и самоопределению – заявил Али Шаат.

Подписание этого документа фиксирует переход от военной стадии конфликта к гражданскому административному управлению. Али Шаат подчеркнул, что конечной целью комитета является создание продуктивной экономики и достижение длительного мира в регионе.

Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов