17 января, 12:49 • 13943 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 24136 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 21775 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 33239 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 43271 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37070 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54011 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28920 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44379 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36325 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Руководитель комитета по управлению Газой Али Шаат официально приступил к исполнению обязанностей под эгидой Совета мира Трампа

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Али Шаат, глава Палестинского национального комитета по управлению Газой, официально приступил к обязанностям, подписав Миссионное заявление NCAG. Деятельность комитета основывается на резолюции ООН и мирном плане Дональда Трампа.

Руководитель комитета по управлению Газой Али Шаат официально приступил к исполнению обязанностей под эгидой Совета мира Трампа

Глава Палестинского национального комитета по управлению Газой (NCAG) Али Шаат официально приступил к исполнению своих обязанностей. Первым актом на посту стало подписание Миссионного заявления NCAG, которое определяет принципы восстановления и управления Сектором Газа в переходный период. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети Х в воскресенье, 18 января, пишет УНН.

Детали

Деятельность Комитета базируется на Резолюции Совета Безопасности ООН 2803 и "мирном плане из 20 пунктов" президента США Дональда Трампа. Организация будет работать под непосредственным руководством Совета мира, который возглавляет Трамп, и при координации Верховного представителя по вопросам Газы.

Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17.01.26, 23:44 • 1974 просмотра

Приоритеты восстановления и управления

Миссионное заявление NCAG определяет несколько ключевых направлений работы, направленных на преобразование Сектора Газа:

  • Гуманитарная сфера: немедленное восстановление электроэнергии, водоснабжения, систем здравоохранения и образования.
    • Безопасность и правопорядок: создание условий для безопасного проживания и внедрение демократического управления.
      • Экономическое развитие: формирование прозрачной экономической модели, способной заменить высокий уровень безработицы новыми рабочими местами.
        • Духовное возрождение: восстановление социальной инфраструктуры и поддержка общества, основанного на принципах справедливости.

          Мы стремимся превратить переходный период в Газе в основу для длительного процветания Палестины. NCAG будет работать по самым высоким стандартам добросовестности, чтобы обеспечить путь к подлинным палестинским правам и самоопределению

          – заявил Али Шаат.

          Подписание этого документа фиксирует переход от военной стадии конфликта к гражданскому административному управлению. Али Шаат подчеркнул, что конечной целью комитета является создание продуктивной экономики и достижение длительного мира в регионе. 

          Трамп предлагает странам покупать постоянное членство в Совете мира за 1 миллиард долларов18.01.26, 01:55 • 564 просмотра

          Степан Гафтко

