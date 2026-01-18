Керівник комітету з управління Газою Алі Шаат офіційно почав виконання обов'язків під егідою Ради миру Трампа
Алі Шаат, голова Палестинського національного комітету з управління Газою, офіційно приступив до обов'язків, підписавши Місійну заяву NCAG. Діяльність комітету базується на резолюції ООН та мирному плані Дональда Трампа.
Голова Палестинського національного комітету з управління Газою (NCAG) Алі Шаат офіційно розпочав виконання своїх обов'язків. Першим актом на посаді стало підписання Місійної заяви NCAG, яка визначає принципи відновлення та управління Сектором Гази в перехідний період. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х у неділю, 18 січня, пише УНН.
Деталі
Діяльність Комітету базується на Резолюції Ради Безпеки ООН 2803 та "мирному плані з 20 пунктів" президента США Дональда Трампа. Організація працюватиме під безпосереднім керівництвом Ради миру, яку очолює Трамп, та за координації Верховного представника з питань Гази.
Пріоритети відновлення та управління
Місійна заява NCAG визначає кілька ключових напрямів роботи, спрямованих на перетворення Сектора Газа:
- Гуманітарна сфера: негайне відновлення електроенергії, водопостачання, систем охорони здоров'я та освіти.
- Безпека та правопорядок: створення умов для безпечного проживання та запровадження демократичного врядування.
- Економічний розвиток: формування прозорої економічної моделі, здатної замінити високий рівень безробіття новими робочими місцями.
- Духовне відродження: відбудова соціальної інфраструктури та підтримка суспільства, що ґрунтується на принципах справедливості.
Ми прагнемо перетворити перехідний період у Газі на основу для тривалого процвітання Палестини. NCAG працюватиме за найвищими стандартами доброчесності, щоб забезпечити шлях до справжніх палестинських прав та самовизначення
Підписання цього документа фіксує перехід від військової стадії конфлікту до цивільного адміністративного управління. Алі Шаат наголосив, що кінцевою метою комітету є створення продуктивної економіки та досягнення тривалого миру в регіоні.
