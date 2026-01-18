$43.180.08
Керівник комітету з управління Газою Алі Шаат офіційно почав виконання обов'язків під егідою Ради миру Трампа

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Алі Шаат, голова Палестинського національного комітету з управління Газою, офіційно приступив до обов'язків, підписавши Місійну заяву NCAG. Діяльність комітету базується на резолюції ООН та мирному плані Дональда Трампа.

Керівник комітету з управління Газою Алі Шаат офіційно почав виконання обов'язків під егідою Ради миру Трампа

Голова Палестинського національного комітету з управління Газою (NCAG) Алі Шаат офіційно розпочав виконання своїх обов'язків. Першим актом на посаді стало підписання Місійної заяви NCAG, яка визначає принципи відновлення та управління Сектором Гази в перехідний період. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х у неділю, 18 січня, пише УНН.

Деталі

Діяльність Комітету базується на Резолюції Ради Безпеки ООН 2803 та "мирному плані з 20 пунктів" президента США Дональда Трампа. Організація працюватиме під безпосереднім керівництвом Ради миру, яку очолює Трамп, та за координації Верховного представника з питань Гази.

Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17.01.26, 23:44 • 2050 переглядiв

Пріоритети відновлення та управління

Місійна заява NCAG визначає кілька ключових напрямів роботи, спрямованих на перетворення Сектора Газа:

  • Гуманітарна сфера: негайне відновлення електроенергії, водопостачання, систем охорони здоров'я та освіти.
    • Безпека та правопорядок: створення умов для безпечного проживання та запровадження демократичного врядування.
      • Економічний розвиток: формування прозорої економічної моделі, здатної замінити високий рівень безробіття новими робочими місцями.
        • Духовне відродження: відбудова соціальної інфраструктури та підтримка суспільства, що ґрунтується на принципах справедливості.

          Ми прагнемо перетворити перехідний період у Газі на основу для тривалого процвітання Палестини. NCAG працюватиме за найвищими стандартами доброчесності, щоб забезпечити шлях до справжніх палестинських прав та самовизначення

          – заявив Алі Шаат.

          Підписання цього документа фіксує перехід від військової стадії конфлікту до цивільного адміністративного управління. Алі Шаат наголосив, що кінцевою метою комітету є створення продуктивної економіки та досягнення тривалого миру в регіоні. 

          Трамп пропонує країнам купувати постійне членство в Раді миру за 1 мільярд доларів18.01.26, 01:55 • 754 перегляди

          Степан Гафтко

