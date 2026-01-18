Керівник комітету з управління Газою Алі Шаат офіційно почав виконання обов'язків під егідою Ради миру Трампа

Голова Палестинського національного комітету з управління Газою (NCAG) Алі Шаат офіційно розпочав виконання своїх обов'язків. Першим актом на посаді стало підписання Місійної заяви NCAG, яка визначає принципи відновлення та управління Сектором Гази в перехідний період. Про це посадовець повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х у неділю, 18 січня, пише УНН.

Деталі

Діяльність Комітету базується на Резолюції Ради Безпеки ООН 2803 та "мирному плані з 20 пунктів" президента США Дональда Трампа. Організація працюватиме під безпосереднім керівництвом Ради миру, яку очолює Трамп, та за координації Верховного представника з питань Гази.

Пріоритети відновлення та управління

Місійна заява NCAG визначає кілька ключових напрямів роботи, спрямованих на перетворення Сектора Газа:

Гуманітарна сфера: негайне відновлення електроенергії, водопостачання, систем охорони здоров'я та освіти.

Безпека та правопорядок: створення умов для безпечного проживання та запровадження демократичного врядування.

Економічний розвиток: формування прозорої економічної моделі, здатної замінити високий рівень безробіття новими робочими місцями.

Духовне відродження: відбудова соціальної інфраструктури та підтримка суспільства, що ґрунтується на принципах справедливості.

Ми прагнемо перетворити перехідний період у Газі на основу для тривалого процвітання Палестини. NCAG працюватиме за найвищими стандартами доброчесності, щоб забезпечити шлях до справжніх палестинських прав та самовизначення – заявив Алі Шаат.

Підписання цього документа фіксує перехід від військової стадії конфлікту до цивільного адміністративного управління. Алі Шаат наголосив, що кінцевою метою комітету є створення продуктивної економіки та досягнення тривалого миру в регіоні.

