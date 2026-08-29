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Financial Times

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС в Дженине

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Израиль заявил, что в результате авиаудара по Дженину был убит высокопоставленный член ХАМАС и ещё два боевика. В его автомобиле обнаружили оружие.

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС в Дженине

Израильские военные 28 августа нанесли авиаудар по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, в результате которого, по их данным, погибли высокопоставленный член ХАМАС и еще двое боевиков. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Армию обороны Израиля и службу внутренней безопасности «Шин-Бет», пишет УНН.

Подробности

По утверждению израильской стороны, ликвидированный член ХАМАС был причастен к финансированию и организации нападений на израильтян. Также он отвечал за деятельность группировки в лагере беженцев Дженин.

Израильские военные сообщили, что в автомобиле погибшего обнаружили оружие. Личности двух других людей, погибших в результате удара, первоначально не разглашались.

Ситуация на Западном берегу

В прошлом году Израиль начал масштабную операцию против вооруженных палестинских группировок в Дженине и двух других лагерях беженцев. Израильская армия заявляла, что в ходе операции террористическая сеть в Дженине была ликвидирована.

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Ситуация на Западном берегу реки Иордан значительно обострилась после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала войны в секторе Газа.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с тех пор на Западном берегу погибли более 1100 палестинцев в результате израильских военных операций, вооруженных столкновений и палестинских нападений.

Нетаньяху заявил Кушнеру, что вывод войск из Газы невозможен до полного разоружения ХАМАС - СМИ17.08.26, 19:54 • 6047 просмотров

Степан Гафтко

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