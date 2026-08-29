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Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого члена ХАМАС у Дженіні

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Ізраїль заявив, що авіаудар по Дженіну вбив високопоставленого члена ХАМАС і ще двох бойовиків. У його авто знайшли зброю.

Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого члена ХАМАС у Дженіні

Ізраїльські військові 28 серпня завдали авіаудару по місту Дженін на Західному березі річки Йордан, унаслідок якого, за їхніми даними, загинули високопоставлений член ХАМАС та ще двоє бойовиків. Про це повідомляє LRT із посиланням на Армію оборони Ізраїлю та службу внутрішньої безпеки Шин-Бет, пише УНН.

Деталі

За твердженням ізраїльської сторони, ліквідований член ХАМАС був причетний до фінансування та організації нападів на ізраїльтян. Також він відповідав за діяльність угруповання у таборі біженців Дженін.

Ізраїльські військові повідомили, що в автомобілі загиблого знайшли зброю. Особи двох інших людей, які загинули внаслідок удару, спочатку не розголошувалися.

Ситуація на Західному березі

Минулого року Ізраїль розпочав масштабну операцію проти озброєних палестинських угруповань у Дженіні та двох інших таборах біженців. Ізраїльська армія заявляла, що під час операції терористичну мережу в Дженіні було ліквідовано.

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Ситуація на Західному березі річки Йордан значно загострилася після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку війни в секторі Газа.

За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, відтоді на Західному березі загинули понад 1100 палестинців унаслідок ізраїльських військових операцій, збройних зіткнень та палестинських нападів.

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Степан Гафтко

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Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Сектор Газа
Палестинська держава