Израиль нанес удары по инфраструктуре ХАМАС - СМИ

ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре, используемой ХАМАСом, на юге Газы, после того, как члены террористической группы обстреляли солдат. Эту информацию подтвердила во вторник канцелярия премьер-министра, передает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Ответ на текущие нарушения (ХАМАСа) будет гораздо значительнее, чем ответ в прошлый раз – заявил израильский чиновник газете The Jerusalem Post.

По данным военного источника, ЦАХАЛ открывает ответный огонь, чтобы остановить дальнейшую угрозу для солдат с израильской стороны "желтой линии".

После оценки ситуации и с одобрения министра обороны Израиля Каца ограничения безопасности, действовавшие в приграничных общинах Газы с 7 октября, были сняты ЦАХАЛом.

Ранее

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник приказал военным нанести интенсивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США.

Напомним

ХАМАС выпустил противотанковую ракету и произвел выстрелы по войскам ЦАХАЛа в Рафахе, что стало очередным нарушением режима прекращения огня со стороны террористической группы.