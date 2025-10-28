Израиль нанес удары по инфраструктуре ХАМАС - СМИ
Киев • УНН
ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре ХАМАСа на юге Газы в ответ на обстрел израильских солдат. Премьер-министр Израиля Нетаньяху приказал нанести интенсивные удары по сектору Газа из-за нарушения ХАМАСом соглашения о прекращении огня.
ЦАХАЛ нанес удар по инфраструктуре, используемой ХАМАСом, на юге Газы, после того, как члены террористической группы обстреляли солдат. Эту информацию подтвердила во вторник канцелярия премьер-министра, передает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Ответ на текущие нарушения (ХАМАСа) будет гораздо значительнее, чем ответ в прошлый раз
По данным военного источника, ЦАХАЛ открывает ответный огонь, чтобы остановить дальнейшую угрозу для солдат с израильской стороны "желтой линии".
После оценки ситуации и с одобрения министра обороны Израиля Каца ограничения безопасности, действовавшие в приграничных общинах Газы с 7 октября, были сняты ЦАХАЛом.
Ранее
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник приказал военным нанести интенсивные удары по сектору Газа, обвинив ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США.
Напомним
ХАМАС выпустил противотанковую ракету и произвел выстрелы по войскам ЦАХАЛа в Рафахе, что стало очередным нарушением режима прекращения огня со стороны террористической группы.