Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі ХАМАС - ЗМІ

ЦАХАЛ завдав удару по інфраструктурі, що використовується ХАМАСом, на півдні Гази, після того, як члени терористичної групи обстріляли солдатів. Цю інформацію підтвердила у вівторок канцелярія прем'єр-міністра, передає УНН із посиланням на The Jerusalem Post.

Відповідь на поточні порушення (ХАМАСу) буде набагато значнішою, ніж відповідь минулого разу – заявив ізраїльський чиновник газеті The Jerusalem Post.

За даними військового джерела, ЦАХАЛ відкриває вогонь у відповідь, щоб зупинити подальшу загрозу для солдатів з ізраїльського боку "жовтої лінії".

Після оцінки ситуації та за схваленням міністра оборони Ізраїлю Каца обмеження безпеки, які діяли в прикордонних громадах Гази з 7 жовтня, були зняті ЦАХАЛом.

Раніше

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок наказав військовим завдати інтенсивних ударів по сектору Газа, звинувативши ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США.

Нагадаємо

ХАМАС випустив протитанкову ракету та здійснив постріли по військах ЦАХАЛу в Рафаху, що стало черговим порушенням режиму припинення вогню з боку терористичної групи.