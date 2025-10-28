Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі ХАМАС - ЗМІ
Київ • УНН
ЦАХАЛ завдав ударів по інфраструктурі ХАМАСу на півдні Гази у відповідь на обстріл ізраїльських солдатів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху наказав завдати інтенсивних ударів по сектору Газа через порушення ХАМАСом угоди про припинення вогню.
ЦАХАЛ завдав удару по інфраструктурі, що використовується ХАМАСом, на півдні Гази, після того, як члени терористичної групи обстріляли солдатів. Цю інформацію підтвердила у вівторок канцелярія прем'єр-міністра, передає УНН із посиланням на The Jerusalem Post.
Відповідь на поточні порушення (ХАМАСу) буде набагато значнішою, ніж відповідь минулого разу
За даними військового джерела, ЦАХАЛ відкриває вогонь у відповідь, щоб зупинити подальшу загрозу для солдатів з ізраїльського боку "жовтої лінії".
Після оцінки ситуації та за схваленням міністра оборони Ізраїлю Каца обмеження безпеки, які діяли в прикордонних громадах Гази з 7 жовтня, були зняті ЦАХАЛом.
Раніше
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок наказав військовим завдати інтенсивних ударів по сектору Газа, звинувативши ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США.
Нагадаємо
ХАМАС випустив протитанкову ракету та здійснив постріли по військах ЦАХАЛу в Рафаху, що стало черговим порушенням режиму припинення вогню з боку терористичної групи.