16:50
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 53300 перегляди
Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі ХАМАС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

ЦАХАЛ завдав ударів по інфраструктурі ХАМАСу на півдні Гази у відповідь на обстріл ізраїльських солдатів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху наказав завдати інтенсивних ударів по сектору Газа через порушення ХАМАСом угоди про припинення вогню.

Ізраїль завдав ударів по інфраструктурі ХАМАС - ЗМІ

ЦАХАЛ завдав удару по інфраструктурі, що використовується ХАМАСом, на півдні Гази, після того, як члени терористичної групи обстріляли солдатів. Цю інформацію підтвердила у вівторок канцелярія прем'єр-міністра, передає УНН із посиланням на The Jerusalem Post.

Відповідь на поточні порушення (ХАМАСу) буде набагато значнішою, ніж відповідь минулого разу 

– заявив ізраїльський чиновник газеті The Jerusalem Post.

За даними військового джерела, ЦАХАЛ відкриває вогонь у відповідь, щоб зупинити подальшу загрозу для солдатів з ізраїльського боку "жовтої лінії".

Після оцінки ситуації та за схваленням міністра оборони Ізраїлю Каца обмеження безпеки, які діяли в прикордонних громадах Гази з 7 жовтня, були зняті ЦАХАЛом.

Раніше

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у вівторок наказав військовим завдати інтенсивних ударів по сектору Газа, звинувативши ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США.

Нагадаємо

ХАМАС випустив протитанкову ракету та здійснив постріли по військах ЦАХАЛу в Рафаху, що стало черговим порушенням режиму припинення вогню з боку терористичної групи.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Рафах
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа