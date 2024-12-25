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Действия ЦАХАЛ «повлияли» на убийство шести заложников ХАМАСом - расследование израильских военных

Действия ЦАХАЛ «повлияли» на убийство шести заложников ХАМАСом - расследование израильских военных

Киев  •  УНН

 • 4154 просмотра

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Расследование израильских военных показало, что их наземные операции повлияли на решение ХАМАС убить шестерых заложников в Рафасе. Тела были найдены в подземной шахте, солдаты не знали о присутствии заложников.

Расследование, проведенное израильскими военными, свидетельствует, что действия их сил на земле, вероятно, повлияли на убийство боевиками ХАМАС шести заложников в Газе в августе. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В расследовании говорится о том, что "наземные действия в этом районе, хотя и были постепенными и осторожными, имели косвенное влияние на решение террористов убить шестерых заложников".

Расследование также показало, что солдаты не знали о присутствии заложников, когда начали свою операцию в районе Рафаха. Позже тела заложников были найдены ЦАХАЛом.

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Убийства вызвали гнев в Израиле, сотни тысяч людей вышли на улицы с требованием к правительству заключить соглашение о прекращении огня.

По данным расследования, начальник генерального штаба Израиля "пришел к выводу, что это было болезненное и трагическое событие с крайне тяжелым результатом - жестокое убийство шести заложников со стороны ХАМАС".

В своем заявлении Форум семей заложников и пропавших без вести сказал, что расследование еще раз доказывает, что возвращение всех тех, кого захватил ХАМАС во время смертоносного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, возможно только в результате сделки.

Дополнение

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, за 14 месяцев войны между Израилем и ХАМАС погибло более 45 000 палестинцев. По данным ООН, почти 2 миллиона человек - 90% населения - были вынуждены покинуть свои дома.

ООН и гуманитарные организации назвали гуманитарную ситуацию в анклаве "апокалиптической" и неоднократно предупреждали, что жители Газы находятся на "грани голода", обвиняя Израиль в намеренном препятствовании поставке помощи, что Израиль отрицает.

По данным Израиля, 251 израильтянин и иностранец были захвачены во время прошлогодней атаки ХАМАС.

Девяносто шесть из них, как полагают, все еще находятся в заключении. Шестьдесят два человека, по мнению Израиля, все еще живы. Еще четырех заложников удерживают с 2014 и 2015 годов.

Напомним

В конце августа израильские войска обнаружили тела в подземной шахте в районе Таль аль-Султан в Рафасе. По словам военных, они были убиты незадолго до того, как солдаты добрались до района. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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