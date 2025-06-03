В Газе 27 палестинцев погибли во время ожидания гуманитарной помощи - СМИ
Киев • УНН
В результате израильского обстрела на юге Газы погибли 27 палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь. Израильские военные заявили, что стреляли по людям, которые "представляли угрозу".
На юге Газы 27 палестинцев погибли в результате обстрела из Израиля, в ожидании гуманитарной помощи. Израильские военные заявили, что стреляли по лицам, которые "представляли для них угрозу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на FRANCE 24.
Детали
Местное ведомство по охране здоровья заявило, что по меньшей мере 27 палестинцев погибли в толпе вблизи Рафаха. Источники утверждают, что среди погибших - гражданские.
Еще более 50 человек получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения в этом районе. Часть из них находится в критическом состоянии.
Израильские военные заявили во вторник, что открыли огонь по людям примерно в полукилометре от места распределения помощи Гуманитарного фонда Газы, который поддерживается США.
Справка
Рафах граничит с Египтом и используется как один из главных коридоров для ввоза продовольствия и медикаментов. С начала боевых действий в этом районе собрались десятки тысяч беженцев. Рафах остается одним из ключевых направлений доставки гуманитарной помощи.
Напомним
Власти сектора Газы объявили в воскресенье о гибели десятков человек в результате обстрела со стороны израильской стороны. Чиновники здравоохранения Палестинской автономии сообщили, что возле пункта распределения продовольственной помощи на юге Газы, в результате израильской атаки, 1 июня утром, погибло не менее 30 палестинцев.
Ситуация в Газе является наихудшей с момента начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС 19 месяцев назад, заявила ООН в пятницу 30 мая, несмотря на возобновление ограниченных поставок гуманитарной помощи в палестинском анклаве, где грозит голод.