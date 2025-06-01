Влада сектору Гази оголосила в неділю про загибель десятків осіб унаслідок обстрілу з боку ізраїльскої сторони

Чиновники охорони здоров'я Палестинської автономії заявили, що біля пункту розподілу продовольчої допомоги на півдні Гази, в результаті ізраїльської атаки, 1 червня вранці, загинуло щонайменше 30 палестинців.

Передає УНН із посиланням на Wafa, AFP та Sanad.

Деталі

Як повідомляє палестинське інформаційне агентство "Санад", щонайменше "30 палестинців були вбиті і ще 150 поранені ізраїльськими силами після того, як вони відкрили вогонь по людях, що прямували до пункту збору гуманітарної допомоги в західному Рафаху в секторі Газа".

Ізраїльські окупаційні сили вчинили нову різанину проти голодуючих мирних жителів, які зібралися в так званих пунктах розподілу гуманітарної допомоги, що знаходяться під наглядом американо-ізраїльської компанії і під захистом окупаційної армії, в так званих буферних зонах в місті Рафах - заявила палестинська влада, повідомляє Санад.

Інформаційне агентство Wafa Палестинської адміністрації повідомляють, що ізраїльські війська відкрили вогонь безпосередньо по сотнях людей, коли ті намагалися дістатися до схваленого Ізраїлем центру розподілу допомоги в районі Аль-Мавасі на заході Рафаха.

Гуманітарна ситуація за даними ЗМІ - катастрофічна

Гуманітарна ситуація в секторі Газа, де блокада, що триває більше двох місяців і була частково послаблена минулого тижня. Раніше вона призвела до серйозного дефіциту продовольства, медикаментів та інших товарів першої необхідності.

ООН засудила розграбування озброєними особами "великої кількості" медичного обладнання та харчових добавок, які щойно прибули до польового шпиталю в центрі Сектору Газа.

Також повідомляється, що у середу склад Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) на цій території "був розграбований "ордами голодних людей", згідно з повідомленням агентства ООН.

Нагадаємо

28 травня ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві щонайменше трьох палестинців та пораненні 46 осіб поблизу одного з пунктів розподілу допомоги GHF, що гуманітарна група заперечила.

Високопоставлений посадовець ХАМАС повідомив, що угруповання відхиляє пропозицію США щодо перемир'я та звільнення заручників. Ізраїль погодився на план, але ХАМАС вимагає припинення війни.

Контекст

У відповідь на пропозицію США про припинення вогню в Газі Хамас заявив про готовність звільнити десять живих ізраїльських заручників і передати тіла 18 загиблих заручників в обмін на певну кількість палестинських ув'язнених.

Однак ісламістський рух вимагає внесення змін до цієї пропозиції, не уточнюючи, яких саме змін він бажає.

У той же час, ХАМАС зберігає свої ключові вимоги щодо постійного припинення вогню, повного виведення ізраїльських військ з Гази і гарантій безперервного постачання гуманітарної допомоги в анклав.

В Ізраїлі тисячі людей вимагають звільнення заручників у Газі