Влада сектору Гази оголосила в неділю про загибель десятків осіб унаслідок обстрілу з боку ізраїльскої сторони

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня
1 червня, 04:00 • 37741 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 89940 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 94318 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 99223 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 102964 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 124621 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 144758 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 130438 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 110193 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 297654 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.1м/с
43%
750мм
Популярнi новини

Білий дім відкликав кандидата Трампа на посаду керівника NASA

1 червня, 02:31 • 4058 перегляди

США озвучили крайній термін для переговорів: Трамп і Рубіо готують рішення

1 червня, 03:10 • 58551 перегляди

Зірка культового серіалу “Відчайдушні домогосподарки” померла після тривалої боротьби з раком

1 червня, 04:45 • 12922 перегляди

У росії обвалився ще один міст

05:26 • 7992 перегляди

Масована атака на Київщину: сили ППО збили дрони та ракети, є пошкоджені будинки

06:49 • 16302 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 37740 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 171359 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 190589 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 198240 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 297654 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган

Олександр Сирський

Емманюель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Велика Британія

Туреччина

Стамбул

Реклама
УНН Lite

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 89937 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 79019 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 112718 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 97199 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 169458 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

MIM-104 Patriot

Су-34

Bild

Дассо Міраж 2000

Влада сектору Гази оголосила в неділю про загибель десятків осіб унаслідок обстрілу з боку ізраїльскої сторони

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

За даними влади Гази, внаслідок ізраїльської атаки біля пункту розподілу продовольчої допомоги загинуло щонайменше 30 палестинців. Ізраїльські війська відкрили вогонь по людях, що намагалися отримати допомогу.

Влада сектору Гази оголосила в неділю про загибель десятків осіб унаслідок обстрілу з боку ізраїльскої сторони

Чиновники охорони здоров'я Палестинської автономії заявили, що біля пункту розподілу продовольчої допомоги на півдні Гази, в результаті ізраїльської атаки, 1 червня вранці, загинуло щонайменше 30 палестинців.

Передає УНН із посиланням на Wafa, AFP та Sanad.

Деталі

Як повідомляє палестинське інформаційне агентство "Санад", щонайменше "30 палестинців були вбиті і ще 150 поранені ізраїльськими силами після того, як вони відкрили вогонь по людях, що прямували до пункту збору гуманітарної допомоги в західному Рафаху в секторі Газа".

Ізраїльські окупаційні сили вчинили нову різанину проти голодуючих мирних жителів, які зібралися в так званих пунктах розподілу гуманітарної допомоги, що знаходяться під наглядом американо-ізраїльської компанії і під захистом окупаційної армії, в так званих буферних зонах в місті Рафах

- заявила палестинська влада, повідомляє Санад.

Інформаційне агентство Wafa Палестинської адміністрації повідомляють, що ізраїльські війська відкрили вогонь безпосередньо по сотнях людей, коли ті намагалися дістатися до схваленого Ізраїлем центру розподілу допомоги в районі Аль-Мавасі на заході Рафаха.

Гуманітарна ситуація за даними ЗМІ - катастрофічна

Гуманітарна ситуація в секторі Газа, де блокада, що триває більше двох місяців і була частково послаблена минулого тижня. Раніше вона призвела до серйозного дефіциту продовольства, медикаментів та інших товарів першої необхідності.

ООН засудила розграбування озброєними особами "великої кількості" медичного обладнання та харчових добавок, які щойно прибули до польового шпиталю в центрі Сектору Газа.

Також повідомляється, що у середу склад Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) на цій території "був розграбований "ордами голодних людей", згідно з повідомленням агентства ООН.

Нагадаємо

28 травня ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві щонайменше трьох палестинців та пораненні 46 осіб поблизу одного з пунктів розподілу допомоги GHF, що гуманітарна група заперечила.

Високопоставлений посадовець ХАМАС повідомив, що угруповання відхиляє пропозицію США щодо перемир'я та звільнення заручників. Ізраїль погодився на план, але ХАМАС вимагає припинення війни.

Контекст

У відповідь на пропозицію США про припинення вогню в Газі Хамас заявив про готовність звільнити десять живих ізраїльських заручників і передати тіла 18 загиблих заручників в обмін на певну кількість палестинських ув'язнених.

Однак ісламістський рух вимагає внесення змін до цієї пропозиції, не уточнюючи, яких саме змін він бажає.

У той же час, ХАМАС зберігає свої ключові вимоги щодо постійного припинення вогню, повного виведення ізраїльських військ з Гази і гарантій безперервного постачання гуманітарної допомоги в анклав.

В Ізраїлі тисячі людей вимагають звільнення заручників у Газі11.05.25, 09:36 • 4562 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Організація Об'єднаних Націй
Сполучені Штати
Сектор Газа
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9