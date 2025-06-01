Власти сектора Газа объявили в воскресенье о гибели десятков человек в результате обстрела с израильской стороны
Киев • УНН
По данным властей Газы, в результате израильской атаки возле пункта распределения продовольственной помощи погибло не менее 30 палестинцев. Израильские войска открыли огонь по людям, пытавшимся получить помощь.
Чиновники здравоохранения Палестинской автономии заявили, что возле пункта распределения продовольственной помощи на юге Газы, в результате израильской атаки, 1 июня утром, погибли по меньшей мере 30 палестинцев.
Передает УНН со ссылкой на Wafa, AFP и Sanad.
Детали
Как сообщает палестинское информационное агентство "Санад", по меньшей мере "30 палестинцев были убиты и еще 150 ранены израильскими силами после того, как они открыли огонь по людям, направлявшимся к пункту сбора гуманитарной помощи в западном Рафахе в секторе Газа".
Израильские оккупационные силы совершили новую резню против голодающих мирных жителей, которые собрались в так называемых пунктах распределения гуманитарной помощи, находящихся под наблюдением американо-израильской компании и под защитой оккупационной армии, в так называемых буферных зонах в городе Рафах
Информационное агентство Wafa Палестинской администрации сообщает, что израильские войска открыли огонь непосредственно по сотням людей, когда те пытались добраться до одобренного Израилем центра распределения помощи в районе Аль-Маваси на западе Рафаха.
Гуманитарная ситуация по данным СМИ - катастрофическая
Гуманитарная ситуация в секторе Газа, где блокада, которая длится более двух месяцев и была частично ослаблена на прошлой неделе. Ранее она привела к серьезному дефициту продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.
ООН осудила разграбление вооруженными лицами "большого количества" медицинского оборудования и пищевых добавок, которые только что прибыли в полевой госпиталь в центре Сектора Газа.
Также сообщается, что в среду склад Всемирной продовольственной программы (ВПП) на этой территории "был разграблен "ордами голодных людей", согласно сообщению агентства ООН.
Напомним
28 мая ХАМАС обвинил Израиль в убийстве по меньшей мере трех палестинцев и ранении 46 человек вблизи одного из пунктов распределения помощи GHF, что гуманитарная группа отрицала.
Высокопоставленный чиновник ХАМАС сообщил, что группировка отклоняет предложение США о перемирии и освобождении заложников. Израиль согласился на план, но ХАМАС требует прекращения войны.
Контекст
В ответ на предложение США о прекращении огня в Газе Хамас заявил о готовности освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников в обмен на определенное количество палестинских заключенных.
Однако исламистское движение требует внесения изменений в это предложение, не уточняя, каких именно изменений оно желает.
В то же время, ХАМАС сохраняет свои ключевые требования относительно постоянного прекращения огня, полного вывода израильских войск из Газы и гарантий непрерывной поставки гуманитарной помощи в анклав.
В Израиле тысячи людей требуют освобождения заложников в Газе11.05.25, 09:36 • 4562 просмотра