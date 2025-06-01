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Власти сектора Газа объявили в воскресенье о гибели десятков человек в результате обстрела с израильской стороны

Киев • УНН

 • 816 просмотра

По данным властей Газы, в результате израильской атаки возле пункта распределения продовольственной помощи погибло не менее 30 палестинцев. Израильские войска открыли огонь по людям, пытавшимся получить помощь.

Власти сектора Газа объявили в воскресенье о гибели десятков человек в результате обстрела с израильской стороны

Чиновники здравоохранения Палестинской автономии заявили, что возле пункта распределения продовольственной помощи на юге Газы, в результате израильской атаки, 1 июня утром, погибли по меньшей мере 30 палестинцев.

Передает УНН со ссылкой на Wafa, AFP и Sanad.

Детали

Как сообщает палестинское информационное агентство "Санад", по меньшей мере "30 палестинцев были убиты и еще 150 ранены израильскими силами после того, как они открыли огонь по людям, направлявшимся к пункту сбора гуманитарной помощи в западном Рафахе в секторе Газа".

Израильские оккупационные силы совершили новую резню против голодающих мирных жителей, которые собрались в так называемых пунктах распределения гуманитарной помощи, находящихся под наблюдением американо-израильской компании и под защитой оккупационной армии, в так называемых буферных зонах в городе Рафах

- заявили палестинские власти, сообщает Санад.

Информационное агентство Wafa Палестинской администрации сообщает, что израильские войска открыли огонь непосредственно по сотням людей, когда те пытались добраться до одобренного Израилем центра распределения помощи в районе Аль-Маваси на западе Рафаха.

Гуманитарная ситуация по данным СМИ - катастрофическая

Гуманитарная ситуация в секторе Газа, где блокада, которая длится более двух месяцев и была частично ослаблена на прошлой неделе. Ранее она привела к серьезному дефициту продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.

ООН осудила разграбление вооруженными лицами "большого количества" медицинского оборудования и пищевых добавок, которые только что прибыли в полевой госпиталь в центре Сектора Газа.

Также сообщается, что в среду склад Всемирной продовольственной программы (ВПП) на этой территории "был разграблен "ордами голодных людей", согласно сообщению агентства ООН.

Напомним

28 мая ХАМАС обвинил Израиль в убийстве по меньшей мере трех палестинцев и ранении 46 человек вблизи одного из пунктов распределения помощи GHF, что гуманитарная группа отрицала.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС сообщил, что группировка отклоняет предложение США о перемирии и освобождении заложников. Израиль согласился на план, но ХАМАС требует прекращения войны.

Контекст

В ответ на предложение США о прекращении огня в Газе Хамас заявил о готовности освободить десять живых израильских заложников и передать тела 18 погибших заложников в обмен на определенное количество палестинских заключенных.

Однако исламистское движение требует внесения изменений в это предложение, не уточняя, каких именно изменений оно желает.

В то же время, ХАМАС сохраняет свои ключевые требования относительно постоянного прекращения огня, полного вывода израильских войск из Газы и гарантий непрерывной поставки гуманитарной помощи в анклав.

В Израиле тысячи людей требуют освобождения заложников в Газе11.05.25, 09:36 • 4562 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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