Израиль нанес авиаудары по Газе: 24 погибших на фоне нарушения режима тишины

В среду израильская авиация нанесла серию ударов по сектору Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 24 палестинца, среди которых двое младенцев. Тель-Авив заявил, что операция стала ответом на нападение боевиков ХАМАС, в результате которого был тяжело ранен израильский солдат-резервист. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Самым кровопролитным стал обстрел здания в районе Туффа на севере Газы, где погибло 11 человек, преимущественно члены одной семьи. Среди жертв - 10-дневный ребенок и его 5-месячная двоюродная сестра. Израильское командование подчеркнуло, что атака была "ответом в реальном времени" на огонь в сторону их военных.

Израиль вновь открыл ключевой пункт пропуска "Рафах" на границе Газы с Египтом

Другой удар был нанесен по району Муваси в Хан-Юнисе, где ракета попала в палатку. Погибли три человека, в том числе фельдшер, находившийся на дежурстве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что целью был командир взвода ХАМАС Билал Абу Асси, ответственный за нападение на кибуц Нир-Оз в октябре 2023 года. Военные выразили сожаление по поводу гибели гражданских, однако подчеркнули, что использовали высокоточное оружие для ликвидации террориста.

Хрупкое перемирие под угрозой срыва

Режим прекращения огня, начавшийся 10 октября 2025 года, все чаще нарушается обеими сторонами. По данным органов здравоохранения Газы, за этот период погибло уже 556 палестинцев, тогда как Израиль сообщает о потере четырех своих солдат. Директор больницы "Шифа" доктор Мохамед Абу Сельмия открыто раскритиковал отсутствие действенного контроля со стороны посредников - Египта и Катара.

Ситуацию осложняют проблемы на КПП "Рафах". Хотя граница официально открылась в понедельник, проход пациентов и беженцев сопровождается длительными задержками и допросами. В среду более половины группы из 15 раненых пациентов, которые должны были выехать на лечение в Египет, получили отказ в пересечении границы без объяснения причин.

Израиль ликвидировал командира взвода ХАМАС "Нухба", подозреваемого в резне 7 октября 2023 года - ЦАХАЛ