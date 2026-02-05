$43.190.22
4 февраля, 21:10 • 8530 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 16048 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 13935 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 14375 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 16127 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 16507 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 14012 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13276 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19745 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26620 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Израиль нанес авиаудары по Газе: 24 погибших на фоне нарушения режима тишины

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа, в результате которых погибли 24 палестинца, среди них двое младенцев. Это стало ответом на нападение боевиков ХАМАС, которое ранило израильского солдата.

Израиль нанес авиаудары по Газе: 24 погибших на фоне нарушения режима тишины

В среду израильская авиация нанесла серию ударов по сектору Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 24 палестинца, среди которых двое младенцев. Тель-Авив заявил, что операция стала ответом на нападение боевиков ХАМАС, в результате которого был тяжело ранен израильский солдат-резервист. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Самым кровопролитным стал обстрел здания в районе Туффа на севере Газы, где погибло 11 человек, преимущественно члены одной семьи. Среди жертв - 10-дневный ребенок и его 5-месячная двоюродная сестра. Израильское командование подчеркнуло, что атака была "ответом в реальном времени" на огонь в сторону их военных.

Израиль вновь открыл ключевой пункт пропуска "Рафах" на границе Газы с Египтом02.02.26, 19:20 • 3559 просмотров

Другой удар был нанесен по району Муваси в Хан-Юнисе, где ракета попала в палатку. Погибли три человека, в том числе фельдшер, находившийся на дежурстве. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что целью был командир взвода ХАМАС Билал Абу Асси, ответственный за нападение на кибуц Нир-Оз в октябре 2023 года. Военные выразили сожаление по поводу гибели гражданских, однако подчеркнули, что использовали высокоточное оружие для ликвидации террориста.

Хрупкое перемирие под угрозой срыва

Режим прекращения огня, начавшийся 10 октября 2025 года, все чаще нарушается обеими сторонами. По данным органов здравоохранения Газы, за этот период погибло уже 556 палестинцев, тогда как Израиль сообщает о потере четырех своих солдат. Директор больницы "Шифа" доктор Мохамед Абу Сельмия открыто раскритиковал отсутствие действенного контроля со стороны посредников - Египта и Катара.

Ситуацию осложняют проблемы на КПП "Рафах". Хотя граница официально открылась в понедельник, проход пациентов и беженцев сопровождается длительными задержками и допросами. В среду более половины группы из 15 раненых пациентов, которые должны были выехать на лечение в Египет, получили отказ в пересечении границы без объяснения причин.

Израиль ликвидировал командира взвода ХАМАС "Нухба", подозреваемого в резне 7 октября 2023 года - ЦАХАЛ04.02.26, 16:13 • 2828 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Армия обороны Израиля
Рафах
Катар
Египет
Сектор Газа
Тель-Авив