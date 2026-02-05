$43.190.22
Ізраїль завдав авіаударів по Газі: 24 загиблих на тлі порушення режиму тиші

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Ізраїльська авіація завдала ударів по сектору Гази, внаслідок яких загинули 24 палестинці, серед них двоє немовлят. Це стало відповіддю на напад бойовиків ХАМАС, який поранив ізраїльського солдата.

Ізраїль завдав авіаударів по Газі: 24 загиблих на тлі порушення режиму тиші

У середу ізраїльська авіація здійснила серію ударів по сектору Гази, внаслідок яких загинули щонайменше 24 палестинці, серед яких двоє немовлят. Тель-Авів заявив, що операція стала відповіддю на напад бойовиків ХАМАС, у результаті якого було важко поранено ізраїльського солдата-резервіста. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Найбільш кровопролитним став обстріл будівлі в районі Туффа на півночі Гази, де загинуло 11 осіб, переважно члени однієї родини. Серед жертв - 10-денна дитина та її 5-місячна двоюрідна сестра. Ізраїльське командування наголосило, що атака була "відповіддю в реальному часі" на вогонь у бік їхніх військових.

Ізраїль знову відкрив ключовий пункт пропуску "Рафах" на кордоні Гази з Єгиптом02.02.26, 19:20 • 3559 переглядiв

Інший удар було завдано по району Мувасі в Хан-Юнісі, де ракета влучила в намет. Загинуло троє людей, зокрема фельдшер, який перебував на чергуванні. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що ціллю був командир взводу ХАМАС Білал Абу Ассі, відповідальний за напад на кібуц Нір-Оз у жовтні 2023 року. Військові висловили жаль через загибель цивільних, проте підкреслили, що використовували високоточну зброю для ліквідації терориста.

Крихке перемир’я під загрозою зриву

Режим припинення вогню, що розпочався 10 жовтня 2025 року, дедалі частіше порушується обома сторонами. За даними органів охорони здоров’я Гази, за цей період загинуло вже 556 палестинців, тоді як Ізраїль повідомляє про втрату чотирьох своїх солдатів. Директор лікарні "Шифа" доктор Мохамед Абу Сельмія відкрито розкритикував відсутність дієвого контролю з боку посередників - Єгипту та Катару.

Ситуацію ускладнюють проблеми на КПП "Рафах". Хоча кордон офіційно відкрили в понеділок, прохід пацієнтів та біженців супроводжується тривалими затримками та допитами. У середу більше половини групи з 15 поранених пацієнтів, які мали виїхати на лікування до Єгипту, отримали відмову в перетині кордону без пояснення причин.

Ізраїль ліквідував командира взводу ХАМАС "Нухба", підозрюваного в різанині 7 жовтня 2023 року - ЦАХАЛ04.02.26, 16:13 • 2828 переглядiв

Степан Гафтко

