Ізраїль ліквідував командира взводу ХАМАС "Нухба", підозрюваного в різанині 7 жовтня 2023 року - ЦАХАЛ
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командиру взводу ХАМАС "Нухба" Білалу Абу Ассі, який брав участь у нападі на Ізраїль у жовтні 2023 року. Він, ймовірно, причетний до нападу на кібуц Нір-Оз та утримання заручників.
Війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по командиру взводу радикального ісламістського палестинського угрупування ХАМАС під назвою "Нухба". Це військово-морський підрозділ командос у складі ХАМАС, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.
Деталі
Удар був спрямований проти терориста Білала Абу Ассі, командира взводу "Нухба", який брав участь в нападі на Ізраїль в жовтні 2023 року. Зокрема, він, ймовірно, брав участь у нападі на населений пункт (кібуц - ред.) Нір-Оз на півдні Ізраїлю: тоді загинуло понад 40 людей, серед яких - громадяни Ізраїлю і інших держав.
Терорист, ймовірно, брав участь у утриманні загиблих заручників протягом війни, а також керував терористичними атаками проти військ ЦАХАЛ впродовж війни
Нагадаємо
11 січня 2026 року у Секторі Гази зафіксовано нові випадки загибелі цивільних через дії ізраїльської армії. Це сталося на тлі зростання напруженості через три місяці після досягнення жовтневого перемир'я - загинуло щонайменше троє людей.