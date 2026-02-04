$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 17122 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 13594 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 17442 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 31895 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 47805 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 38569 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 36704 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33868 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 21327 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Ізраїль ліквідував командира взводу ХАМАС "Нухба", підозрюваного в різанині 7 жовтня 2023 року - ЦАХАЛ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по командиру взводу ХАМАС "Нухба" Білалу Абу Ассі, який брав участь у нападі на Ізраїль у жовтні 2023 року. Він, ймовірно, причетний до нападу на кібуц Нір-Оз та утримання заручників.

Ізраїль ліквідував командира взводу ХАМАС "Нухба", підозрюваного в різанині 7 жовтня 2023 року - ЦАХАЛ

Війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по командиру взводу радикального ісламістського палестинського угрупування ХАМАС під назвою "Нухба". Це військово-морський підрозділ командос у складі ХАМАС, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛ.

Деталі

Удар був спрямований проти терориста Білала Абу Ассі, командира взводу "Нухба", який брав участь в нападі на Ізраїль в жовтні 2023 року. Зокрема, він, ймовірно, брав участь у нападі на населений пункт (кібуц - ред.) Нір-Оз на півдні Ізраїлю: тоді загинуло понад 40 людей, серед яких - громадяни Ізраїлю і інших держав.

Терорист, ймовірно, брав участь у утриманні загиблих заручників протягом війни, а також керував терористичними атаками проти військ ЦАХАЛ впродовж війни

 - йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо

11 січня 2026 року у Секторі Гази зафіксовано нові випадки загибелі цивільних через дії ізраїльської армії. Це сталося на тлі зростання напруженості через три місяці після досягнення жовтневого перемир'я - загинуло щонайменше троє людей.

Євген Устименко

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Сектор Газа