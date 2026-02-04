Израиль ликвидировал командира взвода ХАМАС "Нухба", подозреваемого в резне 7 октября 2023 года - ЦАХАЛ

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 11131 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 17932 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 14359 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 18202 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 32566 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 48197 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 38845 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36745 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33912 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21344 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3.6м/с
74%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 15914 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 17454 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 29716 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 17416 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 35062 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 14612 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 51447 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 53003 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 91799 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 100205 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Илон Маск
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайнPhoto14:18 • 28 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 23526 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 23399 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 26182 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 32879 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Старлинк
Нефть марки Brent

Израиль ликвидировал командира взвода ХАМАС "Нухба", подозреваемого в резне 7 октября 2023 года - ЦАХАЛ

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Армия обороны Израиля нанесла удар по командиру взвода ХАМАС "Нухба" Билалу Абу Асси, который участвовал в нападении на Израиль в октябре 2023 года. Он, вероятно, причастен к нападению на кибуц Нир-Оз и удержанию заложников.

Израиль ликвидировал командира взвода ХАМАС "Нухба", подозреваемого в резне 7 октября 2023 года - ЦАХАЛ

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командиру взвода радикальной исламистской палестинской группировки ХАМАС под названием "Нухба". Это военно-морское подразделение коммандос в составе ХАМАС, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Детали

Удар был направлен против террориста Билала Абу Асси, командира взвода "Нухба", который участвовал в нападении на Израиль в октябре 2023 года. В частности, он, вероятно, участвовал в нападении на населенный пункт (кибуц - ред.) Нир-Оз на юге Израиля: тогда погибло более 40 человек, среди которых - граждане Израиля и других государств.

Террорист, вероятно, участвовал в удержании погибших заложников в течение войны, а также руководил террористическими атаками против войск ЦАХАЛ в течение войны

 - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Напомним

11 января 2026 года в Секторе Газа зафиксированы новые случаи гибели гражданских из-за действий израильской армии. Это произошло на фоне роста напряженности спустя три месяца после достижения октябрьского перемирия - погибло по меньшей мере три человека.

Евгений Устименко

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Сектор Газа