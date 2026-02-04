Израиль ликвидировал командира взвода ХАМАС "Нухба", подозреваемого в резне 7 октября 2023 года - ЦАХАЛ

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командиру взвода радикальной исламистской палестинской группировки ХАМАС под названием "Нухба". Это военно-морское подразделение коммандос в составе ХАМАС, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Детали

Удар был направлен против террориста Билала Абу Асси, командира взвода "Нухба", который участвовал в нападении на Израиль в октябре 2023 года. В частности, он, вероятно, участвовал в нападении на населенный пункт (кибуц - ред.) Нир-Оз на юге Израиля: тогда погибло более 40 человек, среди которых - граждане Израиля и других государств.

Террорист, вероятно, участвовал в удержании погибших заложников в течение войны, а также руководил террористическими атаками против войск ЦАХАЛ в течение войны - говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Напомним

11 января 2026 года в Секторе Газа зафиксированы новые случаи гибели гражданских из-за действий израильской армии. Это произошло на фоне роста напряженности спустя три месяца после достижения октябрьского перемирия - погибло по меньшей мере три человека.