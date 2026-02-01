КПП "Рафах" на границе Газы и Египта заработает уже завтра, но с ограничениями
Палестинцы в Газе ожидают возобновления работы пограничного перехода Рафах с Египтом, жизненно важной связи с миром. Израиль заявляет, что переход должен возобновить работу в понедельник, но с ограничениями.
В воскресенье палестинцы в Газе с надеждой и нетерпением наблюдали за тем, как рабочие закладывают фундамент для возобновления работы пограничного перехода Рафах с Египтом, что является жизненно важной связью страны с миром. Израиль заявляет, что переход должен возобновить работу в понедельник, поскольку продолжается перемирие с ХАМАС, передает УНН со ссылкой на AP.
"Открытие перехода - хороший шаг, но они установили ограничения на количество людей, которым разрешено пересекать границу, и это проблема", - сказала Галия Абу Мустафа, женщина из Хан-Юниса.
Израиль заявил, что переход был открыт в тестовом режиме, и израильское военное ведомство, которое контролирует помощь Газе, сообщило, что жители могут начать пересекать границу в понедельник. Но сначала пересечь границу сможет лишь небольшое количество людей.
"Мы хотим, чтобы большое количество людей поехало, чтобы переход был открыт, чтобы больные люди могли выехать и вернуться", — сказала Сухайла Аль-Асталь, женщина, перемещенная из города Рафах, которая сказала, что ее больной дочери нужна помощь за границей. "Мы хотим, чтобы переход был открыт постоянно".
Заявление Израиля прозвучало на следующий день после того, как в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 30 палестинцев, включая нескольких детей, по данным медицинских работников, — это один из самых высоких показателей смертности с момента начала перемирия 10 октября. Израиль обвинил ХАМАС в новых нарушениях перемирия.
