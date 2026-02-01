КПП "Рафах" на границе Газы и Египта заработает уже завтра, но с ограничениями

$42.850.00
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Новый глава ОБСЕ планирует визит в Киев и Москву1 февраля, 06:44 • 8506 просмотра
Зимний шторм в США: более 100 погибших и тысячи отмененных рейсов1 февраля, 06:47 • 7218 просмотра
Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть1 февраля, 08:24 • 10476 просмотра
Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild1 февраля, 09:38 • 5548 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto11:56 • 19523 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 16553 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 27350 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 30113 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 33036 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 34307 просмотра
КПП "Рафах" на границе Газы и Египта заработает уже завтра, но с ограничениями

Палестинцы в Газе ожидают возобновления работы пограничного перехода Рафах с Египтом, жизненно важной связи с миром. Израиль заявляет, что переход должен возобновить работу в понедельник, но с ограничениями.

В воскресенье палестинцы в Газе с надеждой и нетерпением наблюдали за тем, как рабочие закладывают фундамент для возобновления работы пограничного перехода Рафах с Египтом, что является жизненно важной связью страны с миром. Израиль заявляет, что переход должен возобновить работу в понедельник, поскольку продолжается перемирие с ХАМАС, передает УНН со ссылкой на AP.

"Открытие перехода - хороший шаг, но они установили ограничения на количество людей, которым разрешено пересекать границу, и это проблема", - сказала Галия Абу Мустафа, женщина из Хан-Юниса.

Израиль заявил, что переход был открыт в тестовом режиме, и израильское военное ведомство, которое контролирует помощь Газе, сообщило, что жители могут начать пересекать границу в понедельник. Но сначала пересечь границу сможет лишь небольшое количество людей.

"Мы хотим, чтобы большое количество людей поехало, чтобы переход был открыт, чтобы больные люди могли выехать и вернуться", — сказала Сухайла Аль-Асталь, женщина, перемещенная из города Рафах, которая сказала, что ее больной дочери нужна помощь за границей. "Мы хотим, чтобы переход был открыт постоянно".

Заявление Израиля прозвучало на следующий день после того, как в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 30 палестинцев, включая нескольких детей, по данным медицинских работников, — это один из самых высоких показателей смертности с момента начала перемирия 10 октября. Израиль обвинил ХАМАС в новых нарушениях перемирия.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения
Израиль
Рафах
Египет
Сектор Газа