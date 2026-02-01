КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту запрацює вже завтра, але з обмеженнями
Київ • УНН
Палестинці в Газі очікують на відновлення роботи прикордонного переходу Рафах з Єгиптом, життєво важливого зв'язку зі світом. Ізраїль заявляє, що перехід має відновити роботу в понеділок, але з обмеженнями.
У неділю палестинці в Газі з надією та нетерпінням спостерігали за тим, як робітники закладають фундамент для відновлення роботи прикордонного переходу Рафах з Єгиптом, що є життєво важливим зв'язком країни зі світом. Ізраїль заявляє, що перехід має відновити роботу в понеділок, оскільки триває перемир'я із ХАМАС, передає УНН із посиланням на AP.
"Відкриття переходу - хороший крок, але вони встановили обмеження на кількість людей, яким дозволено перетинати кордон, і це проблема", - сказала Галія Абу Мустафа, жінка з Хан-Юніса.
Ізраїль планує зведення масштабного табору в Рафаху з технологією розпізнавання обличчя28.01.26, 03:47 • 4085 переглядiв
Ізраїль заявив, що перехід було відкрито у тестовому режимі, і ізраїльське військове відомство, яке контролює допомогу Газі, повідомило, що жителі можуть почати перетинати кордон у понеділок. Але спочатку перетнути кордон зможе лише невелика кількість людей.
"Ми хочемо, щоб велика кількість людей поїхала, щоб перехід був відкритий, щоб хворі люди могли виїхати і повернутися", — сказала Сухайла Аль-Асталь, жінка, переміщена з міста Рафах, яка сказала, що її хворій дочці потрібна допомога за кордоном. "Ми хочемо, щоб перехід був відкритий постійно".
Заява Ізраїлю пролунала наступного дня після того, як внаслідок ізраїльських ударів загинули щонайменше 30 палестинців, включаючи кількох дітей, за даними медичних працівників, — це один із найвищих показників смертності з моменту початку перемир'я 10 жовтня. Ізраїль звинуватив ХАМАС у нових порушеннях перемир'я.
КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту повністю відновить роботу наступного тижня22.01.26, 14:34 • 2513 переглядiв