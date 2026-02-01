КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту запрацює вже завтра, але з обмеженнями

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:12 • 14669 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 21472 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 20252 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 37141 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 54430 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 36741 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 34437 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 27135 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16990 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14470 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2м/с
60%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 16097 перегляди
Новий голова ОБСЄ планує візит до Києва та москви1 лютого, 06:44 • 7684 перегляди
Зимова буря в США: понад 100 загиблих та тисячі скасованих рейсів1 лютого, 06:47 • 6362 перегляди
Повний сніжний Місяць у лютому освітить небо: коли і як його побачити1 лютого, 08:24 • 10044 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto11:56 • 18087 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 52699 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 81187 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 59310 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 65552 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 66847 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Іран
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 16193 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 27211 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 29983 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 32907 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 34159 перегляди
Актуальне
Техніка
Bild
Starlink
Опалення
Соціальна мережа

КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту запрацює вже завтра, але з обмеженнями

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Палестинці в Газі очікують на відновлення роботи прикордонного переходу Рафах з Єгиптом, життєво важливого зв'язку зі світом. Ізраїль заявляє, що перехід має відновити роботу в понеділок, але з обмеженнями.

КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту запрацює вже завтра, але з обмеженнями

У неділю палестинці в Газі з надією та нетерпінням спостерігали за тим, як робітники закладають фундамент для відновлення роботи прикордонного переходу Рафах з Єгиптом, що є життєво важливим зв'язком країни зі світом. Ізраїль заявляє, що перехід має відновити роботу в понеділок, оскільки триває перемир'я із ХАМАС, передає УНН із посиланням на AP.

"Відкриття переходу - хороший крок, але вони встановили обмеження на кількість людей, яким дозволено перетинати кордон, і це проблема", - сказала Галія Абу Мустафа, жінка з Хан-Юніса.

Ізраїль планує зведення масштабного табору в Рафаху з технологією розпізнавання обличчя28.01.26, 03:47 • 4085 переглядiв

Ізраїль заявив, що перехід було відкрито у тестовому режимі, і ізраїльське військове відомство, яке контролює допомогу Газі, повідомило, що жителі можуть почати перетинати кордон у понеділок. Але спочатку перетнути кордон зможе лише невелика кількість людей.

"Ми хочемо, щоб велика кількість людей поїхала, щоб перехід був відкритий, щоб хворі люди могли виїхати і повернутися", — сказала Сухайла Аль-Асталь, жінка, переміщена з міста Рафах, яка сказала, що її хворій дочці потрібна допомога за кордоном. "Ми хочемо, щоб перехід був відкритий постійно".

Заява Ізраїлю пролунала наступного дня після того, як внаслідок ізраїльських ударів загинули щонайменше 30 палестинців, включаючи кількох дітей, за даними медичних працівників, — це один із найвищих показників смертності з моменту початку перемир'я 10 жовтня. Ізраїль звинуватив ХАМАС у нових порушеннях перемир'я.

КПП "Рафах" на кордоні Гази та Єгипту повністю відновить роботу наступного тижня22.01.26, 14:34 • 2513 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сутички
Ізраїль
Рафах
Єгипет
Сектор Газа