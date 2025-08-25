В Египте 13-летний мальчик умер после употребления сырой лапши быстрого приготовления

В Каире 13-летний подросток скончался после того, как съел три упаковки сырой лапши быстрого приготовления. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за острых кишечных проблем или непроходимости пищеварения, а не отравления продуктом. Трагедия вызвала беспокойство относительно вреда чрезмерного потребления обработанных продуктов, пишет УНН со ссылкой на DailyMail.

Детали

По сообщениям местных СМИ, "подросток из Каира в Египте внезапно почувствовал себя плохо примерно через полчаса после употребления сухой лапши".

Вскоре после жалоб на такие симптомы, как сильная боль в животе, потливость и рвота, он умер.

Продавца, который продал все три упаковки лапши быстрого приготовления, допросили после смерти мальчика из-за опасений, что продукт мог не соответствовать стандартам безопасности. Однако анализ продукта и вскрытие показали, что он не был ядовитым. Позже было подтверждено, что смерть наступила либо вследствие острых кишечных проблем, либо из-за непроходимости пищеварения вследствие употребления большого количества сырой лапши.

Социальное беспокойство из-за трагедии

"Трагедия с мальчиком вызвала местные дискуссии о необходимости более строгого контроля обработанных продуктов и добавок, которые они содержат", сообщают местные СМИ. Продукты с большим количеством добавок, как чипсы или сладости, десятилетиями критикуют за возможный вред, а многочисленные исследования связывают их с диабетом 2 типа и другими заболеваниями.

Сырая лапша быстрого приготовления давно популярна как "челлендж" в соцсетях. Видео под названием "Ешьте рамен сырым" собрали миллионы просмотров в TikTok и других приложениях. Однако эксперты предупреждают: такая практика может вызвать сильное обезвоживание и кишечную непроходимость, что в отдельных случаях может быть смертельным.

Специалисты отмечают, что опасность кроется не только в сырых продуктах. Одна упаковка лапши быстрого приготовления может содержать до 1330 мг натрия, тогда как ВОЗ советует потреблять не более 2000 мг в день.

Исследование в Южной Корее показало, что частое потребление лапши - более двух раз в неделю - связано с повышенным риском метаболического синдрома, который увеличивает вероятность сердечных заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем.

Профессор Лорен Болл из Университета Квинсленда и доктор Эмили Берч из Университета Южного Креста в Австралии в статье для "Conversation" подчеркивают: "Со временем высокое потребление натрия может перегружать сердце и почки".

Они также предостерегают, что диета с большим количеством лапши быстрого приготовления может негативно влиять на пищеварительную систему.

"Поскольку их обычно изготавливают из рафинированной пшеницы (а не цельнозерновой), лапша быстрого приготовления обычно не содержит много клетчатки. Пищевые волокна важны для поддержания регулярного пищеварения и здоровья кишечника", - объясняют они.

Haribo отзывает свои конфеты: в Нидерландах в “Happy Cola F!ZZ” обнаружили каннабис