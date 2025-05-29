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Haribo отзывает свои конфеты: в Нидерландах в “Happy Cola F!ZZ” обнаружили каннабис

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Нидерландах Haribo отзывает партию конфет Happy Cola F!ZZ после отравления детей каннабисом. Компания сотрудничает с властями для выяснения обстоятельств инцидента.

Haribo отзывает свои конфеты: в Нидерландах в “Happy Cola F!ZZ” обнаружили каннабис

Компания Haribo отзывает отдельные партии конфет Happy Cola F!ZZ в Нидерландах после того, как в них был обнаружен каннабис, а несколько человек, включая детей, отравились. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Издание отмечает, что компания Haribo объявила о срочном отзыве упаковок конфет Happy Cola F!ZZ в Нидерландах после того, как в этих сладостях якобы обнаружили каннабис. Это решение было принято после того, как несколько человек, среди которых были дети, заболели после употребления этих сладостей и обратились в полицию.

Мы немедленно связались с Haribo, и они выдали предупреждение о безопасности 

- сообщил представитель Нидерландского управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA).

Были взяты образцы, в которых был обнаружен каннабис. Как каннабис оказался в конфетах, до сих пор неизвестно. Полиция проводит дальнейшее расследование 

- подтвердили в NVWA.

Haribo в свою очередь заявила, что инцидент касается только конкретной партии продукции в Нидерландах.

Инцидент ограничился Нидерландами, касался конкретного продукта и партии. Продукция HARIBO в Великобритании не пострадала 

– заверил представитель компании.

Безопасность наших потребителей является нашим главным приоритетом, и HARIBO очень серьезно относится к этому инциденту, поэтому в Нидерландах было объявлено об отзыве продукции 

- добавили там.

Haribo сообщила, что активно сотрудничает с властями, чтобы установить, как именно каннабис попал в конфеты.

Отзыв касается упаковок с производственным кодом L341-4002307906. Другие производственные коды Happy Cola F!ZZ и остальные продукты Haribo остаются безопасными для потребления, говорится в публикации.

Haribo просит покупателей не возвращать продукцию в магазины, а отправить ее непосредственно компании для получения компенсации. На данный момент объем "загрязненной" партии пока что не уточняется.

Напомним

В прошлом году компания уже отозвала жевательные конфеты Haribo Tangfastics из-за наличия в них кусочков древесины. Канадское агентство по инспекции пищевых продуктов (CFIA) классифицировало этот случай как "Класс 2" – умеренный риск для здоровья, который может привести к краткосрочным или нежизнеопасносным проблемам.

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько21.04.25, 12:18 • 44708 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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