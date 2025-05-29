Haribo відкликає свої цукерки: у Нідерландах у “Happy Cola F!ZZ” виявили канабіс

Компанія Haribo відкликає окремі партії цукерок Happy Cola F!ZZ у Нідерландах після того, як у них було знайдено канабіс, а кілька людей, включаючи дітей, отруїлися. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.

Видання зазначає, що компанія Haribo оголосила про термінове відкликання упаковок цукерок Happy Cola F!ZZ у Нідерландах після того, як у цих солодощах нібито виявили канабіс. Це рішення було ухвалене після того, як кілька людей, серед яких були діти, захворіли після вживання цих солодощів і звернулися до поліції.

Ми негайно зв’язалися з Haribo, і вони видали попередження про безпеку - повідомив речник Нідерландського управління з безпеки харчових продуктів та споживчих товарів (NVWA).

Було взято зразки, в яких було виявлено канабіс. Як канабіс опинився в цукерках, досі невідомо. Поліція проводить подальше розслідування - підтвердили у NVWA.

Haribo своєю чергою заявила, що інцидент стосується лише конкретної партії продукції в Нідерландах.

Інцидент обмежився Нідерландами, стосувався конкретного продукту та партії. Продукція HARIBO у Великій Британії не постраждала – запевнив речник компанії.

Безпека наших споживачів є нашим головним пріоритетом, і HARIBO дуже серйозно ставиться до цього інциденту, тому в Нідерландах було оголошено про відкликання продукції - додали там.

Haribo повідомила, що активно співпрацює з владою, щоб встановити, як саме канабіс потрапив у цукерки.

Відкликання стосується упаковок із виробничим кодом L341-4002307906. Інші виробничі коди Happy Cola F!ZZ та решта продуктів Haribo залишаються безпечними для споживання, йдеться у публікації.

Haribo просить покупців не повертати продукцію до магазинів, а надіслати її безпосередньо компанії для отримання компенсації. На цей час обсяг "забрудненої" партії поки що не уточнюється.

Нагадаємо

Минулого року компанія вже відкликала жувальні цукерки Haribo Tangfastics через наявність у них шматочків деревини. Канадське агентство з інспекції харчових продуктів (CFIA) класифікувало цей випадок як "Клас 2" – помірний ризик для здоров’я, який може призвести до короткострокових або нежиттєво небезпечних проблем.

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