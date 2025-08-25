В Єгипті 13-річний хлопчик помер після вживання сирої локшини швидкого приготування

У Каїрі 13-річний підліток помер після того, як з’їв три упаковки сирої локшини швидкого приготування. Розтин показав, що смерть настала через гострі кишкові проблеми або непрохідність травлення, а не отруєння продуктом. Трагедія викликала занепокоєння щодо шкоди надмірного споживання оброблених продуктів, пише УНН із посиланням на DailyMail.

Деталі

За повідомленнями місцевих ЗМІ, "підліток з Каїра в Єгипті раптово відчув себе погано приблизно через півгодини після вживання сухої локшини".

Невдовзі після скарг на такі симптоми, як сильний біль у животі, пітливість та блювота, він помер.

Продавця, який продав усі три упаковки локшини швидкого приготування, допитали після смерті хлопчика через побоювання, що продукт міг не відповідати стандартам безпеки. Однак аналіз продукту та розтин показали, що він був не отруйним. Пізніше було підтверджено, що смерть настала або внаслідок гострих кишкових проблем, або через непрохідність травлення внаслідок вживання великої кількості сирої локшини.

Соціальне занепокоєння через трагедію

"Трагедія з хлопчиком викликала місцеві дискусії про необхідність суворішого контролю оброблених продуктів та добавок, які вони містять", повідомляють місцеві ЗМІ. Продукти з великою кількістю добавок, як чіпси чи солодощі, десятиліттями критикують за можливу шкоду, а численні дослідження пов’язують їх із діабетом 2 типу та іншими захворюваннями.

Сира локшина швидкого приготування давно популярна як "челендж" у соцмережах. Відео під назвою "Їжте рамен сирим" зібрали мільйони переглядів у TikTok та інших додатках. Однак експерти попереджають: така практика може спричинити сильне зневоднення та кишкову непрохідність, що в окремих випадках може бути смертельним.

Фахівці наголошують, що небезпека криється не лише в сирих продуктах. Одна упаковка локшини швидкого приготування може містити до 1330 мг натрію, тоді як ВООЗ радить споживати не більше 2000 мг на день.

Дослідження в Південній Кореї показало, що часте споживання локшини - понад двічі на тиждень - пов’язане з підвищеним ризиком метаболічного синдрому, який збільшує ймовірність серцевих захворювань, діабету та інших проблем зі здоров’ям.

Професор Лорен Болл з Університету Квінсленда та доктор Емілі Берч з Університету Південного Кросу в Австралії у статті для "Conversation" наголошують: "З часом високе споживання натрію може перевантажувати серце та нирки".

Вони також застерігають, що дієта з великою кількістю локшини швидкого приготування може негативно впливати на травну систему.

"Оскільки їх зазвичай виготовляють з рафінованої пшениці (а не цільнозернової), локшина швидкого приготування зазвичай не містить багато клітковини. Харчові волокна важливі для підтримки регулярного травлення та здоров’я кишечника", - пояснюють вони.

