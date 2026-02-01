Израиль нанес мощнейшие авиаудары по Газе за последние недели, погибли 26 человек - Reuters
Киев • УНН
Израиль нанес мощнейшие авиаудары по Газе за последние недели, в результате чего погибли 26 человек. Атаки были ответом на нарушение режима прекращения огня.
В субботу Израиль нанес самые мощные авиаудары по Газе за последние недели, погибли 26 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения, информирует УНН.
Подробности
Там отметили, что израильтяне атаковали полицейский участок, находящийся под контролем ХАМАС, а также дома и палатки в районе, где находятся перемещенные палестинцы.
Несмотря на неустойчивое прекращение огня, согласованное между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, израильские военные самолеты обстреляли полицейский участок Шейх Радван к западу от Газы, убив 10 офицеров
Указывается, что спасательные команды до сих пор ищут жертв на месте удара.
Израильский военный источник сообщил, что удары были осуществлены в ответ на нарушение режима прекращения огня накануне, когда в районе Рафаха на юге Газы, который находится под контролем израильских сил в соответствии с условиями перемирия, было обнаружено восемь вооруженных лиц, выходивших из туннеля, где сейчас развернуты израильские войска согласно октябрьскому соглашению о прекращении огня
Тем временем в ХАМАС уже обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня.
Напомним
Накануне Армия обороны Израиля подтвердила возвращение тела 24-летнего полицейского Рана Гвили, который удерживался в Газе с октября 2023 года. Это событие знаменует завершение первой фазы мирного плана, разработанного при посредничестве США.
Израиль не позволит восстановить Сектор Газа до разоружения ХАМАС - Нетаньяху28.01.26, 09:38 • 4190 просмотров