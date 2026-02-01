$42.850.00
31 января, 17:53 • 17540 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 34353 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 25271 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 25521 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 22368 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 14507 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 12945 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7122 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11755 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 19226 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Израиль нанес мощнейшие авиаудары по Газе за последние недели, погибли 26 человек - Reuters

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Израиль нанес мощнейшие авиаудары по Газе за последние недели, в результате чего погибли 26 человек. Атаки были ответом на нарушение режима прекращения огня.

Израиль нанес мощнейшие авиаудары по Газе за последние недели, погибли 26 человек - Reuters

В субботу Израиль нанес самые мощные авиаудары по Газе за последние недели, погибли 26 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные органы здравоохранения, информирует УНН.

Подробности

Там отметили, что израильтяне атаковали полицейский участок, находящийся под контролем ХАМАС, а также дома и палатки в районе, где находятся перемещенные палестинцы.

Несмотря на неустойчивое прекращение огня, согласованное между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, израильские военные самолеты обстреляли полицейский участок Шейх Радван к западу от Газы, убив 10 офицеров

- говорится в сообщении.

Указывается, что спасательные команды до сих пор ищут жертв на месте удара.

Израильский военный источник сообщил, что удары были осуществлены в ответ на нарушение режима прекращения огня накануне, когда в районе Рафаха на юге Газы, который находится под контролем израильских сил в соответствии с условиями перемирия, было обнаружено восемь вооруженных лиц, выходивших из туннеля, где сейчас развернуты израильские войска согласно октябрьскому соглашению о прекращении огня

- указывает издание.

Тем временем в ХАМАС уже обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня.

Напомним

Накануне Армия обороны Израиля подтвердила возвращение тела 24-летнего полицейского Рана Гвили, который удерживался в Газе с октября 2023 года. Это событие знаменует завершение первой фазы мирного плана, разработанного при посредничестве США.

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Столкновения
Рафах
Соединённые Штаты
Сектор Газа