Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Газі за останні тижні, загинуло 26 людей - Reuters

31 січня, 17:53 • 16726 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 32585 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 23915 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 24230 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 21397 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 14192 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 12745 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 7022 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 11690 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 19143 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Німеччина офіційно відмовилася від бойкоту ЧС-2026 попри заклики проти політики Трампа31 січня, 20:00 • 5670 перегляди
Польща закрила повітряний простір через об'єкти, що наближалися з білорусі31 січня, 20:24 • 8262 перегляди
Прихована агітація? Фреска янгола в Римі після реставрації набула рис обличчя прем'єр-міністерки Італії МелоніPhoto31 січня, 20:41 • 7828 перегляди
"Неофашистське праве крило США": Куба оголосила надзвичайний станPhoto31 січня, 22:33 • 18332 перегляди
У путіна звужується "вікно" для мирної угоди через зростаючий бюджетний дефіцит - Bloomberg00:17 • 8236 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 37578 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 67088 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 46911 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 52171 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 54512 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Ілон Маск
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Іран
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 18634 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 23728 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 27186 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 27829 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 26049 перегляди
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
The Hill
SpaceX Starship

Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Газі за останні тижні, загинуло 26 людей - Reuters

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Ізраїль здійснив найпотужніші авіаудари по Газі за останні тижні, внаслідок чого загинуло 26 людей. Атаки були відповіддю на порушення режиму припинення вогню.

Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Газі за останні тижні, загинуло 26 людей - Reuters

У суботу Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Газі за останні тижні, загинуло 26 людей. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві органи охорони здоров'я, інформує УНН.

Деталі

Там зазначили, що ізраїльтяни атакували поліцейську дільницю, що знаходиться під контролем ХАМАС, а також оселі та намети в районі, де перебувають переміщені палестинці.

Незважаючи на нестійке припинення вогню, узгоджене між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС, ізраїльські військові літаки обстріляли поліцейську дільницю Шейх Радван на захід від Гази, вбивши 10 офіцерів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що рятувальні команди досі шукають жертв на місці удару.

Ізраїльське військове джерело повідомило, що удари були здійснені у відповідь на порушення режиму припинення вогню напередодні, коли в районі Рафаха на півдні Гази, який перебуває під контролем ізраїльських сил відповідно до умов перемир’я, було виявлено вісьмох озброєних осіб, що виходили з тунелю, де наразі розгорнуті ізраїльські війська згідно з жовтневою угодою про припинення вогню

- вказує видання.

Тим часом у ХАМАС уже звинуватили Ізраїль у порушенні режиму припинення вогню.

Нагадаємо

Напередодні Армія оборони Ізраїлю підтвердила повернення тіла 24-річного поліцейського Рана Гвілі, який утримувався в Газі з жовтня 2023 року. Ця подія знаменує завершення першої фази мирного плану, розробленого за посередництва США.

Ізраїль не дозволить відновлення Сектору Гази до роззброєння ХАМАС - Нетаньягу 28.01.26, 09:38 • 4189 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Сутички
Рафах
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа