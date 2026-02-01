Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Газі за останні тижні, загинуло 26 людей - Reuters
Ізраїль здійснив найпотужніші авіаудари по Газі за останні тижні, внаслідок чого загинуло 26 людей. Атаки були відповіддю на порушення режиму припинення вогню.
У суботу Ізраїль завдав найпотужніших авіаударів по Газі за останні тижні, загинуло 26 людей. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві органи охорони здоров'я, інформує УНН.
Деталі
Там зазначили, що ізраїльтяни атакували поліцейську дільницю, що знаходиться під контролем ХАМАС, а також оселі та намети в районі, де перебувають переміщені палестинці.
Незважаючи на нестійке припинення вогню, узгоджене між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС, ізраїльські військові літаки обстріляли поліцейську дільницю Шейх Радван на захід від Гази, вбивши 10 офіцерів
Вказується, що рятувальні команди досі шукають жертв на місці удару.
Ізраїльське військове джерело повідомило, що удари були здійснені у відповідь на порушення режиму припинення вогню напередодні, коли в районі Рафаха на півдні Гази, який перебуває під контролем ізраїльських сил відповідно до умов перемир’я, було виявлено вісьмох озброєних осіб, що виходили з тунелю, де наразі розгорнуті ізраїльські війська згідно з жовтневою угодою про припинення вогню
Тим часом у ХАМАС уже звинуватили Ізраїль у порушенні режиму припинення вогню.
Нагадаємо
Напередодні Армія оборони Ізраїлю підтвердила повернення тіла 24-річного поліцейського Рана Гвілі, який утримувався в Газі з жовтня 2023 року. Ця подія знаменує завершення першої фази мирного плану, розробленого за посередництва США.
