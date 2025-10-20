$41.640.00
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 25485 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 58425 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 37414 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 38505 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 39211 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 45862 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54395 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47818 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46652 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
публикации
Эксклюзивы
Мирный план Трампа по Газе: решающие 30 дней впереди

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Соединенные Штаты Америки считают, что следующие 30 дней станут ключевыми для выполнения мирного соглашения президента Дональда Трампа. США усилят контроль за ее выполнением после нарушения перемирия между Израилем и ХАМАС 19 октября.

Мирный план Трампа по Газе: решающие 30 дней впереди

В Соединенных Штатах Америки считают, что следующие 30 дней станут ключевыми для выполнения мирного соглашения президента Дональда Трампа. Об этом информирует издание Axios, передает УНН.

Детали

По данным издания, соглашение о прекращении огня в Газе является важным дипломатическим достижением администрации Трампа.

Однако ситуация остается неустойчивой, поэтому США усилят контроль за ее выполнением, чтобы избежать срыва соглашения.

Следующие 30 дней будут решающими. Теперь мы отвечаем за то, что происходит в Газе с точки зрения реализации соглашения. Мы будем принимать решения

- сказал представитель США.

Один из официальных источников США заявил, что столкновения в воскресенье, 19 октября - это именно тот тип инцидентов, которые их беспокоили и они ожидали в течение переходного периода.

Перемирие между Израилем и ХАМАС было нарушено

В воскресенье, 19 октября Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа после того, как боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат противотанковыми ракетами. В частности, такую версию озвучивает израильская армия.

Администрация Трампа в свою очередь пытается предотвратить дальнейшие инциденты, которые могут привести к срыву соглашения.

Мы знали, что это назревает. И чем больше этим ребятам позволять нападать друг на друга, тем больше они будут нападать друг на друга

- сказал высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о нарушении перемирия и пообещал решительный ответ.

Израиль временно закрыл контрольно-пропускные пункты и приостановил доставку гуманитарной помощи, которая возобновится в понедельник.

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа после нарушения режима прекращения огня19.10.25, 23:37 • 866 просмотров

ХАМАС отрицает причастность к инциденту и подтверждает приверженность перемирию.

США знали об ударах Израиля заранее и призвали отвечать пропорционально и сдержанно, акцентируя на изоляции ХАМАС и поиске альтернативы для управления Газой.

ХАМАС планирует нападения на мирных жителей в Газе - Госдеп США19.10.25, 01:10 • 4270 просмотров

После ударов ЦАХАЛ сообщил о возобновлении соблюдения режима прекращения огня и пообещал решительно реагировать на любые нарушения соглашения.

"В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ответных ударов на нарушения со стороны ХАМАС, ЦАХАЛ приступил к возобновлению обеспечения соблюдения режима прекращения огня. ЦАХАЛ будет и впредь соблюдать соглашение о прекращении огня и будет решительно реагировать на любые ее нарушения", - сказано в заявлении.

Напомним

В воскресенье, 19 октября боевики в секторе Газа начали атаку на израильские войска в районе Рафах, что спровоцировало авиаудары Армии обороны Израиля. США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

Войска Израиля в ответ нанесли авиаудары по центральной части сектора Газы в ответ на атаки палестинских группировок вблизи Рафаха. Премьер Нетаньяху призвал ЦАХАЛ к решительным действиям против террористических целей.

Вита Зеленецкая

