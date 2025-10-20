Мирный план Трампа по Газе: решающие 30 дней впереди
Соединенные Штаты Америки считают, что следующие 30 дней станут ключевыми для выполнения мирного соглашения президента Дональда Трампа. США усилят контроль за ее выполнением после нарушения перемирия между Израилем и ХАМАС 19 октября.
Детали
По данным издания, соглашение о прекращении огня в Газе является важным дипломатическим достижением администрации Трампа.
Однако ситуация остается неустойчивой, поэтому США усилят контроль за ее выполнением, чтобы избежать срыва соглашения.
Следующие 30 дней будут решающими. Теперь мы отвечаем за то, что происходит в Газе с точки зрения реализации соглашения. Мы будем принимать решения
Один из официальных источников США заявил, что столкновения в воскресенье, 19 октября - это именно тот тип инцидентов, которые их беспокоили и они ожидали в течение переходного периода.
Перемирие между Израилем и ХАМАС было нарушено
В воскресенье, 19 октября Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа после того, как боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат противотанковыми ракетами. В частности, такую версию озвучивает израильская армия.
Администрация Трампа в свою очередь пытается предотвратить дальнейшие инциденты, которые могут привести к срыву соглашения.
Мы знали, что это назревает. И чем больше этим ребятам позволять нападать друг на друга, тем больше они будут нападать друг на друга
Премьер Израиля Нетаньяху заявил о нарушении перемирия и пообещал решительный ответ.
Израиль временно закрыл контрольно-пропускные пункты и приостановил доставку гуманитарной помощи, которая возобновится в понедельник.
ХАМАС отрицает причастность к инциденту и подтверждает приверженность перемирию.
США знали об ударах Израиля заранее и призвали отвечать пропорционально и сдержанно, акцентируя на изоляции ХАМАС и поиске альтернативы для управления Газой.
После ударов ЦАХАЛ сообщил о возобновлении соблюдения режима прекращения огня и пообещал решительно реагировать на любые нарушения соглашения.
"В соответствии с директивой политического руководства и после серии значительных ответных ударов на нарушения со стороны ХАМАС, ЦАХАЛ приступил к возобновлению обеспечения соблюдения режима прекращения огня. ЦАХАЛ будет и впредь соблюдать соглашение о прекращении огня и будет решительно реагировать на любые ее нарушения", - сказано в заявлении.
Напомним
В воскресенье, 19 октября боевики в секторе Газа начали атаку на израильские войска в районе Рафах, что спровоцировало авиаудары Армии обороны Израиля. США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС.
Войска Израиля в ответ нанесли авиаудары по центральной части сектора Газы в ответ на атаки палестинских группировок вблизи Рафаха. Премьер Нетаньяху призвал ЦАХАЛ к решительным действиям против террористических целей.