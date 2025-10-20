$41.640.00
Мирний план Трампа щодо Гази: вирішальні 30 днів попереду

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Сполучені Штати Америки вважають, що наступні 30 днів стануть ключовими для виконання мирної угоди президента Дональда Трампа. США посилять контроль за її виконанням після порушення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС 19 жовтня.

Мирний план Трампа щодо Гази: вирішальні 30 днів попереду

У Сполучених Штатах Америки вважають, що наступні 30 днів стануть ключовими для виконання мирної угоди президента Дональда Трампа. Про це інформує видання Axios, передає УНН.

Деталі

За даними видання, угода про припинення вогню в Газі є важливим дипломатичним досягненням адміністрації Трампа.

Однак ситуація залишається нестійкою, тому США посилять контроль за її виконанням, аби уникнути зриву угоди.

Наступні 30 днів будуть вирішальними. Тепер ми відповідаємо за те, що відбувається в Газі з точки зору реалізації угоди. Ми будемо ухвалювати рішення

- сказав представник США.

Одне з офіційних джерел США осіб США заявило, що сутички в неділю, 19 жовтня - це саме той тип інцидентів, які їх непокоїли і вони очікували протягом перехідного періоду.

Перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС було порушено

У неділю, 19 жовтня Ізраїль завдав авіаударів по Сектору Газа після того, як бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів протитанковими ракетами. Зокрема, таку версію озвучує ізраїльська армія.

Адміністрація Трампа своєю чергою намагається запобігти подальшим інцидентам, які можуть призвести до зриву угоди.

Ми знали, що це назріває. І що більше цим хлопцям дозволяти нападати один на одного, то більше вони будуть нападати один на одного

- сказав високопоставлений представник адміністрації Трампа.

Прем’єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про порушення перемир’я та пообіцяв рішучу відповідь.

Ізраїль тимчасово закрив контрольно-пропускні пункти та призупинив доставку гуманітарної допомоги, яка відновиться у понеділок.

Ізраїль призупинив постачання гуманітарної допомоги до Сектора Гази після порушення режиму припинення вогню19.10.25, 23:37 • 882 перегляди

ХАМАС заперечує причетність до інциденту і підтверджує прихильність до перемир’я.

США знали про удари Ізраїлю заздалегідь і закликали відповідати пропорційно та стримано, акцентуючи на ізоляції ХАМАС і пошуку альтернативи для управління Газою.

ХАМАС планує напади на мирних жителів у Газі - Держдеп США19.10.25, 01:10 • 4278 переглядiв

Після ударів ЦАХАЛ повідомив про відновлення дотримання режиму припинення вогню і пообіцяв рішуче реагувати на будь-які порушення угоди.

"Відповідно до директиви політичного керівництва і після серії значних ударів у відповідь на порушення з боку ХАМАС, ЦАХАЛ приступив до відновлення забезпечення дотримання режиму припинення вогню. ЦАХАЛ буде і надалі дотримуватися угоди про припинення вогню і буде рішуче реагувати на будь-які її порушення", - сказано в заяві.

Нагадаємо

У неділю, 19 жовтня бойовики в секторі Газа розпочали атаку на ізраїльські війська в районі Рафах, що спровокувало авіаудари Армії оборони Ізраїлю. США попередили про можливе порушення перемир'я з боку ХАМАС.

Війська Ізраїлю у відповідь завдали авіаударів по центральній частині сектора Гази у відповідь на атаки палестинських угруповань поблизу Рафаха. Прем'єр Нетаньягу закликав ЦАХАЛ до рішучих дій проти терористичних цілей.

Віта Зеленецька

