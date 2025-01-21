Армія оборони Ізраїлю відкрила вогонь по палестинцях у Секторі Газа - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відкрила вогонь по палестинських підозрілих, які "становили загрозу" військам, розміщеним у місті Рафах на півдні Сектора Газа. Про це повідомляє видання The Times of Israel, передає УНН.

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За інформацією видання, в понеділок, 20 січня армія оборони Ізраїлю заявила, що відкрила вогонь по підозрілих палестинцях, які "представляли загрозу" військам, дислокованим у Рафасі на півдні Гази.

За словами військових, підозрювані, які наблизилися до військ у Рафаху, були обстріляні та поранені - пише The Times of Israel.

Видання нагадало, що ізраїльські війська все ще дислоковані у Секторі Газа, незважаючи на перемир'я з ХАМАС. Військові кілька разів попереджала палестинців, щоб вони не наближалися до місць дислокації ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ діє відповідно до угоди про припинення вогню і підтримує зону безпеки відповідно до угоди. Подальші подробиці з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ізраїль оголосив початок перемир'я в Секторі Газа 19 січня об 11:15 за місцевим часом. Це сталося після того, як ХАМАС передав список трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені.