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Армія оборони Ізраїлю відкрила вогонь по палестинцях у Секторі Газа - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю відкрила вогонь по палестинцях у Секторі Газа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 31697 перегляди

Ізраїльські військові обстріляли палестинців, які наблизились до військ у місті Рафах на півдні Сектора Газа. ЦАХАЛ заявив, що діяв відповідно до угоди про припинення вогню для підтримки зони безпеки.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відкрила вогонь по палестинських підозрілих, які "становили загрозу" військам, розміщеним у місті Рафах на півдні Сектора Газа. Про це повідомляє видання The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, в понеділок, 20 січня армія оборони Ізраїлю заявила, що відкрила вогонь по підозрілих палестинцях, які "представляли загрозу" військам, дислокованим у Рафасі на півдні Гази.

За словами військових, підозрювані, які наблизилися до військ у Рафаху, були обстріляні та поранені

- пише The Times of Israel.

Видання нагадало, що ізраїльські війська все ще дислоковані у Секторі Газа, незважаючи на перемир'я з ХАМАС. Військові кілька разів попереджала палестинців, щоб вони не наближалися до місць дислокації ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ діє відповідно до угоди про припинення вогню і підтримує зону безпеки відповідно до угоди. Подальші подробиці з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ізраїль оголосив початок перемир'я в Секторі Газа 19 січня об 11:15 за місцевим часом. Це сталося після того, як ХАМАС передав список трьох жінок-заручниць, які мають бути звільнені.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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