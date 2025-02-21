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Израиль нанес авиаудары по объектам Хезболлы на границе двух стран

Израиль нанес авиаудары по объектам Хезболлы на границе двух стран

Киев  •  УНН

 • 3726 просмотра

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ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлы на ливанско-сирийской границе, которые использовались для контрабанды оружия. ЦАХАЛ заявил о продолжении операций против террористической организации.

Израиль нанес удары по объектам Хезболлы на ливанско-сирийской границе. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.

Детали

Израильские военно-воздушные силы атаковали объекты на границе между Ливаном и Сирией, которые, по данным армии, использовались Хезболлой для нелегального ввоза оружия в Ливан. 

Как сообщают в ЦАХАЛе, эти действия являются частью операций по уничтожению угроз для Израиля, направленных на препятствование деятельности террористической организации. В армии отметили, что не допустят укрепления сил Хезболлы и будут принимать меры для противодействия дальнейшим контрабандным операциям. 

Удары произошли на фоне обострения ситуации в регионе, где растет напряженность между Израилем и группировкой, которая поддерживает Иран.

Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников20.02.25, 11:26 • 17667 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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