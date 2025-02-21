Израиль нанес авиаудары по объектам Хезболлы на границе двух стран
Киев • УНН
ВВС Израиля атаковали объекты Хезболлы на ливанско-сирийской границе, которые использовались для контрабанды оружия. ЦАХАЛ заявил о продолжении операций против террористической организации.
Израиль нанес удары по объектам Хезболлы на ливанско-сирийской границе. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.
Детали
Израильские военно-воздушные силы атаковали объекты на границе между Ливаном и Сирией, которые, по данным армии, использовались Хезболлой для нелегального ввоза оружия в Ливан.
Как сообщают в ЦАХАЛе, эти действия являются частью операций по уничтожению угроз для Израиля, направленных на препятствование деятельности террористической организации. В армии отметили, что не допустят укрепления сил Хезболлы и будут принимать меры для противодействия дальнейшим контрабандным операциям.
Удары произошли на фоне обострения ситуации в регионе, где растет напряженность между Израилем и группировкой, которая поддерживает Иран.
Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников20.02.25, 11:26 • 17667 просмотров