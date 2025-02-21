Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах Хезболли на кордоні двох країн

Ізраїль завдав ударів по об'єктах Хезболли на лівансько-сирійському кордоні. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

Деталі

Ізраїльські військово-повітряні сили атакували об’єкти на кордоні між Ліваном і Сирією, які, за даними армії, використовувалися Хезболлою для нелегального ввезення зброї в Ліван.

Як повідомляють у ЦАХАЛі, ці дії є частиною операцій зі знищення загроз для Ізраїлю, спрямованих на перешкоджання діяльності терористичної організації. У армії наголосили, що не допустять зміцнення сил Хезболли та вживатимуть заходів для протидії подальшим контрабандним операціям.

Удари відбулися на тлі загострення ситуації в регіоні, де зростає напруженість між Ізраїлем та угрупованням, яке підтримує Іран.

Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників