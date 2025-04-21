Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

В мае у огородников и садоводов появляется множество дел: от посева и посадки до обработки растений от вредителей. Чтобы вовремя выполнить всю работу, нужно следовать плану. Какие дела на огороде и в цветниках нельзя упустить - расскажет УНН.

Благоприятные даты для посадки в мае

Май – время, когда можно сажать почти все овощи и фрукты на своем участке: температура воздуха уже стабилизировалась и почва достаточно прогрелась. Однако при посадке большинство огородников все же опираются на лунный посевной календарь, чтобы получить обильный урожай. Фаза луны, как известно, влияет на здоровье и урожайность растений.

В 2025 году лучшие майские дни для работ в саду и на огороде это: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 15 и 16 мая. Однако для разных культур есть свои "лучшие" даты. К примеру, в 2025 году:

морковь, свеклу, редис и картофель лучше всего сажать 10, 11, 20 и 21 мая;

петрушку, укроп, кинзу, шпинат, салат - 13, 14, 22, 23;

томаты, перец, баклажаны - 11, 12, 13, 20;

кабачки, огурцы, дыни, арбузы - 13, 14, 18, 19;

однолетние цветы - 10, 11, 13, 14;

многолетники и луковичные цветы - 11, 12, 20, 21;

комнатные цветы - 13 мая.

Не рекомендуется заниматься посевом и посадкой растений в такие даты 2025 года: 3, 4, 17, 18, 27 мая. В эти дни лучше уделить внимание другой работе на участке: прополке, удобрению, уборке и т.д.

Что сделать, чтобы рассада или семена овощей хорошо принялись

Морковь, свеклу, редис и фасоль чаще всего сеют сразу в открытый грунт. Морковь сеют рядами на глубину 1-1,5 см. Некоторые огородники советуют поливать борозду перед посевом. Семена свеклы лучше замочить на сутки перед посевом, чтобы всходы появились быстрее. Редис быстро растет, его можно сеять каждые 10-14 дней, чтобы иметь постоянный урожай. Фасоль и горох сеют, когда миновал риск заморозков. Кукурузу сажают, когда температура почвы достигает 10-12°C.

Рассада для высадки в открытый грунт

Томаты, перец и баклажаны требуют теплого места без ветра. Их советуют высаживать, когда миновал риск заморозков. Между кустами томатов советуют оставлять 40-50 см. Огурцы можно высаживать под временное укрытие, если ночи еще прохладные.

Какие деревья и кусты можно сажать в мае

В мае также можно сажать яблони, груши, виноград. Саженцы земляники и клубники также можно сажать в этот период, как и саженцы ягодных кустарников с закрытой корневой системой: малина, смородина, крыжовник

Работы, которые нельзя упустить в мае

В мае на огороде активно начинает появляться сорняк. Поэтому важно пропалывать огород от вредителей, которые забирают из земли полезные элементы и влагу не только чтобы облегчить жизнь растениям, но и для того, чтобы регулярно рыхлить почву для улучшения доступа кислорода к корням. В мае крайне важно разрыхлить почву под клубникой, но будьте осторожны, чтобы не повредить молодые усы растения.

Полив и мульчирование растений

При увеличении дневной температуры, важно отрегулировать полив растений. Особенно нуждаются в увлажнении легкие по механическому составу супесчаные почвы. Если влаги достаточно, важно своевременно рыхлить землю. Это поможет предотвратить образование почвенной корки и убережет землю от растрескивания. Иначе есть риск снижения количества кислорода в ней и соответственно ухудшения состояния корней растений. Чтобы предотвратить уплотнение почвы и замедлить испарение влаги, садоводы обычно мульчируют садовые междурядья. Для этого вокруг садовых посадок насыпают слой 5-8 см измельченных с помощью садового шредера многолетних веток.

Работа в саду

В садах уже начали цвести плодовые деревья, поэтому пришло время обработать их от вредителей в соответствии с фазой развития. Чтобы не навредить пчелам и другим опылителям, в этот период нельзя применять химикаты, особенно инсектициды. В обработке нуждаются все плодовые деревья:

яблони и груши: до цветения (фаза розового бутона) и после него опрыскивают инсектицидами (от долгоносиков, листоверток) и фунгицидами (от парши). При цветении срезают побеги, пораженные мучнистой росой;

сливу и алычу нужно обработать от грибных инфекций;

черешню и вишню опрыскивают от монилиоза и других грибковых заболеваний;

абрикос и персик - обрабатывают в фазе розового бутона от грибков и листогрызущих вредителей;

малину обрабатывают Фитоспорином при признаках антракноза, пурпурной пятнистости, септориоза, инсектициды от галлицы и тли.

Уход за газоном и цветниками

В мае пришло время поделить поздно отрастающие культуры (осенние астры, большие очитки, гелениум, золотарник, эхинацею) и высадить теплолюбивые растения, которые ждали стабилизации ночных температур (георгины, гладиолусы, хризантемы). Также в мае в цветниках можно сеять однолетники и двулетники: василек, годецию, дельфиниум, ноготки, иберис и т.д.

В начале месяца в почву можно высаживать рассаду холодостойких цветов, а с середины месяца - теплолюбивых (астры, космею, вербены, гайлардии. Также в мае уделите время обработке роз от вредителей и болезней перед цветением. Не забудьте и подстричь газон. Стрижку проводят регулярно. Если побеги достигли высоты 7-10 см, их обрезают на 2/3 от текущей длины.

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